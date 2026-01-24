Estreno de “La virgen de la tosquera”, basada en cuentos de Mariana Enriquez

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La coproducción México/Argentina/España La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé (Los que vuelven y La hora marcada), ha participado en los festivales de cine independiente y de horror más importantes desde su estreno mundial en Sundance (Selección oficial-World Drama Competition), pasando por el hispano de Sitges (Premio a Mejor Fotografía), Buenos Aires Festival de Cine (Gran Premio en Argentina), Mórbido, FICM, SXSW Sydney y selección New Directors del Museum of Modern Art (MoMA de Nueva York), y se estrena en salas mexicanas a partir del día 22.

El filme está basado en los cuentos La virgen de la tosquera y El carrito, del libro Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enriquez (considerada una de las más destacadas narradoras argentinas contemporáneas); el texto es del reconocido guionista Benjamín Naishtat (Puan, Rojo e Historia del miedo).

El largometraje de ficción combina el calor del verano, el deseo adolescente y un poco de brujería. Se sitúa en el inicio de los años 2000 en el país sudamericano y sigue a un grupo de jóvenes que pasan los días buscando algo de placer y entretenimiento en medio de un clima social asfixiante, emociones al borde y un roce con lo sobrenatural.

Participaron el cinefotógrafo mexicano Diego Tenorio (colaborador recurrente de Lila Avilés, J. M. Cravioto y Carlos Lenin en películas como Tótem, Autos, Mota & Rocanrol y La paloma y el lobo); su compatriota actriz Fernanda Echevarría (Falco y Blanco de verano) en uno de los papeles principales; y en la edición, Miguel Schverdfinger (ganador del Ariel por Temporada de huracanes). La postproducción en su totalidad fue realizada en México. También actúan Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte, Candela Flores y Víctor López, con la participación de Dady Brieva.

En entrevista, la argentina Casabé -egresada de la Universidad de Buenos Aires y además formada con el célebre cineasta serbio Emir Kusturica y estudios de guion en la New York Film Academy- conversa que lee mucho desde muy pequeña, y miró los cuentos de Enriquez en el 2017:

La verdad es que encontré ahí toda la potencia de una gran película. El terror era el punto de vista y su atmósfera era interesante, sobre todo en ‘La virgen de la tosquera’ y también me gustó ‘El carrito’. A partir de ahí hablé con Mariana en 2019 sobre la posibilidad de adaptar los cuentos, y llamamos a Benjamín Naishtat, destacado guionista argentino. El guion lo escribió él. Y así fue como arrancó.

Subraya que la idea de fusionar los cuentos surgió rápido:

“Se trataba de tomar esos materiales, pero con la conciencia de que íbamos a realizar algo nuevo, y que en cualquier caso la película iba a ser una interpretación de lectores. Y así lo fue. No tomamos una actitud de fidelidad hacia el material, sino por el contrario. Más bien fue una actitud de encontrar en esos relatos qué era lo que a nosotros nos resultaba atractivo. Creo que es lo mejor se puede hacer para adaptar. Así que trabajamos juntos”.

Epoca de crisis

–¡Por qué situar la trama a principios de 2000?

–Eso surge un poco porque ‘El carrito’ plantea una trama de una persona que maldice una cuadra en la calle tras haber sido golpeada brutalmente, y a partir de ahí suceden una serie de desgracias que son muy similares o muy realistas o que tienen que ver con las desgracias que vivimos los argentinos en repetidas crisis económicas, a mí me remitió muy concretamente al 2001. Ahí surge la idea de ambientar toda la cinta en esa época.

“La historia de ‘La virgen de la tosquera’ era la trama central. Eran las adolescentes que queríamos mostrar. Fue un proceso largo, no fue sencilla la fusión de los dos cuentos, pero teníamos claro cómo íbamos a hacer la operación. Es decir, pensamos que la trama principal iba a ser la de ‘La virgen de la tosquera’. Son dos cuentos que dialogan mucho entre sí. Todos los de ese libro se entrelazan de alguna manera”.

–¿En el guion o rodaje participó Mariana Enriquez?

–No se involucró directamente en el material. Cuando empezamos a trabajar, en el 2019, era otra época para todos, y prepandemia, y para Mariana también como autora. Entonces gozamos de mucha libertad. Tuvo distancia, sin embargo siempre estuvo cerca.

“Comprendió que era una interpretación de su obra, entonces en ningún momento, por suerte, vivimos un escenario de: esto tendría que ser así. Ella hizo una crítica del guion como cualquier colega a la cual le pasas el escrito y te hace comentarios. Después, a lo largo del proceso yo le iba contando todo. Ella fue de las primeras personas que vio el corte de la película antes de cerrarla. Fue como una consultora”.

En claroscuro, Fernanda Echevarría. Foto: Cortesía de la producción

–¿Cómo es que fue una coproducción de Argentina, México y España?

–Son las formas en las cuales se articula el cine independiente. En Argentina el plan de fomento se ha ido desgranando y, bueno, muchas películas se hacen así. Es una de las cosas interesantes que tiene el cine independiente y es una red que cristaliza una expresión colectiva de muchas voluntades, incluso con personas de diferentes países con idiosincrasias distintas. Cuando empezamos a pensar cómo hacerla, empezamos a viajar por mercados cinematográficos, y siempre sentimos que tenía como algo medio natural de tríada entre España y México.

–La cinta, a pesar de introducir el género del terror, tiene un aire social con la crisis de hace dos décadas en Argentina, ¿cómo fue poner esa atmosfera tan fuerte de la crisis?

–Hay algo muy biográfico. Benjamín y yo somos de la misma generación. Es traer esas imágenes, momentos y sensaciones que vivimos en esa época. Y en esa etapa entre la adolescencia y la adultez, las cosas se graban con otra intensidad. Nosotros estábamos viviendo ese momento de tanto deseo y shock hormonal en plena crisis del país, con una descomposición social muy violenta y muy fuerte.

–¿Cómo se da el tópico del despertar sexual de la mujer?

–Todo esto se fue dando en la filmación. Inmediatamente cuando un actor le pone cuerpo a una ilusión que uno tiene, algo va a cambiar. Lo que sí teníamos muy claro es que queríamos presentar mujeres que conozco, y soy yo también. No se puede establecer lo bueno y lo malo. Nosotros somos personas llenas de contrastes, en los cuales adentro de nosotros habitan un montón de sensaciones oscuras, muchas veces muy tóxicas, muchas veces muy posesivas, muchas veces muy hermosas y emocionales, y de mucha fusión con las amigas.

A mí una de las cosas que más me gusta de la escritora Mariana Enriquez probablemente sean sus adolescentes mujeres, y es sin duda porque me siento representada ahí. No tanto necesariamente con ese tipo de chicas, pero sí con una manera de ser, una manera de habitar el mundo. No son chicas necesariamente simpáticas, son mujeres que están de mal humor, no piden demasiado perdón y son bastante dueñas de su deseo, y no se victimizan. Y esas son un poco las mujeres que conozco, y esas creo que son un poco también las mujeres en general.

–¿Cómo fue filmar la película? Porque les tocó el gobierno de Javier Milei.

–Sí. Un gobierno muy difícil para nosotros. Fue muy complicado porque el cine está en una situación tremenda. Se desmanteló el fomento al cine en Argentina. Lo que puedo decir es que nosotros nos hemos mantenido en pie de lucha desde el inicio, tratando de sostener la industria y de sostenernos a nosotros como cineastas. Este largometraje se filmó a pesar de todo eso.

Escena de la desesperanza. Foto: Cortesía de la producción.

Para redondear:

“¡Te voy a decir la verdad!: Fue clave para nosotros la coproducción con México y España. Eso es lo mejor del cine independiente, porque es una red, y es que en el momento en el cual estábamos cayendo por falta de financiamiento, por la inflación y demás, los productores de México y España salieron a “bancar la parada” (aguantar), como decimos en nuestro país”.

Las compañías productoras de La virgen de la tosquera son Mostra Cine, Ajimolido Films, Caponeto y Mr. Miyagi Films.