La película de horror mexicana “Párvulos: Hijos del apocalipsis” llega a HBO Max

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de la apuesta de la plataforma HBO Max por acercar a la audiencia a lo mejor del cine mexicano, la película de horror “Párvulos: Hijos del apocalisis” (México, 2024), de Isaac Ezban, se estrena el 30 de enero en dicho sitio de streaming.

Esta producción cinematográfica plantea una mirada incómoda sobre un mundo que ha fallado y las consecuencias que ese colapso deja a quienes crecen dentro de él, convirtiendo el fin del mundo en el reflejo de una crisis más profunda, emocional y social. Desde ahí, la película invita constantemente a una reflexión personal, confrontando al espectador más allá del miedo.

Esa aproximación encuentra su fuerza en la dirección de?Isaac Ezban, cuya mirada convierte el relato postapocalíptico en una experiencia sólida y confiable dentro del género, a través de una puesta en escena impactante y una narrativa del universo zombi contenida en un retrato familiar, que distingue a la película dentro del terror mexicano contemporáneo. Desde una lectura simbólica y crítica del mundo adulto, la historia se construye a partir de la pérdida temprana de certezas, sostenida por atmósferas oscuras e inmersivas y la presencia de criaturas perturbadoras como los infectados, que refuerzan un terror constante y difícil de esquivar.

La historia se centra en Salvador, Oliver y Benjamín, tres hermanos huérfanos que intentan sobrevivir en una cabaña en medio del bosque mexicano años después de que un virus causado por una vacuna defectuosa del covid-19 convirtiera a las personas en zombis y exterminara a la mayor parte de la humanidad, dejando a los sobrevivientes aislados y diezmados. Mientras enfrentan la llegada a la adolescencia y la adultez, los hermanos cuidan de un secreto que mantienen oculto en el sótano y sobreviven a los ataques zombis, otros sobrevivientes volcados en el extremismo religioso que vieron el apocalipsis como un juicio divino.

Actúan Farid Escalante como Salvador; Leonardo Cervantes como Oliver; Mateo Ortega como Benjamín, y Noé Hernández como Enoc, entre otros.

Antes de su llegada a?HBO Max, esta película de Corazón Films, Red Elephant Films y Maligno Gorehouse, tuvo un recorrido destacado por festivales especializados a nivel internacional. Formó parte de la Sección Panorama de la 57 edición del Sitges Film Festival en España, se presentó en el Fantasía International Film Festival en Canadá y fue la cinta inaugural del Mórbido Film Fest en México. Además, integró la programación del San Diego Latino Film Festival en Estados Unidos y fue seleccionada para el Molins Horror Film Festival en España, reforzando su proyección en circuitos clave del cine de género.

La fotografía principal comenzó en octubre de 2023 en locaciones del Bosque de la Marquesa y la Colonia Anzures en la Ciudad de México.

Ezban (Ciudad de México, 1986) también realizó los filmes “El incidente” (2014) y “Los parecidos” (2015). Y es uno de los propietarios de Autocinema Coyote.