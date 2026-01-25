Habrá en la Semana de Arte un “Work in Progress”: experiencia del público en los procesos creativos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En su primera edición, la feria Work In Progress (WIP) apuesta por el proceso de obras artísticas en formato en vivo, por encima de los resultados o las piezas terminadas, y en añadido la interacción directa de creadores con el público.

WIP se realizará del 1 al 8 de febrero -en el contexto de la Semana del Arte en Ciudad de México-, con apoyo de la plataforma curatorial Novo Collective, enfocada en repensar el arte en el espacio público. La exhibición se realizará en una galera situada en la colonia Buenos Aires de esta ciudad, con extensión a algunos talleres de los 59 artistas invitados.

El formato de la feria permitirá mostrar obras inacabadas o en proceso hasta su estado final, de manera que no se trata de exposiciones que muestren productos terminados; ahí lo importante es el trayecto de la creación a través de los ocho días del encuentro.

En información de WIP, se lee:

“A lo largo de ocho días el público recibe conocimiento de primera mano directamente de quienes crean: observa cómo se hacen las cosas, hace preguntas, escucha, y en algunos casos participa en el acto de creación.

Sebastián Torres. Proyecto experimental. Foto: Cortesía WIP.

“La vulnerabilidad forma parte de este acercamiento. WIP explora la apertura de manera colectiva, la cual se basa en la solidaridad, la confianza y el cuidado. Los zapatos se quedan en la entrada. Si las y los artistas están dispuestos a mostrar su trabajo inacabado, las y los visitantes son invitados a encontrarles a medio camino”.

En su primera edición el encuentro contará con 59 artistas, entre ellos éstos:

Andronik Khachiian, Clint Imboden, Daniel Uranga, Fernando Polidura, Hugo Robledo, Jam Yoo, Jax Partlow, Jennifer Arzt, Julia Barrios de la Mora, Kara S. Rice, Kayla Skye, Kiara Aileen Machado, Lauren Bessette, María Huerta María Naidich, Matías Meszaros Cervantes.

Miguel Ángel Salazar, Pablo A. Medina, Pablo Delgado, Paulina López, Pia Watson Dávalos, Pilar Córdoba Longar, Regina Vega, Sebastián Terrones, Selva Aparicio, So Cabrera López, Tahanny Lee Betancourt, Tania LaCaria, Tania Marcela, Valentina Guerrero Marín, y Zahra Saleki.

* * *

El equipo de WIP está integrado por Jerry Gu en la organización; los curadores Derzu Campos y Anni Garza Lau (en mancuerna), Amado Cabrales y Daniela Elbahara. Además de colaboradores como Alberto Rodríguez, Roberto Floresgarcía, Gabriela Gorab, Daniela Ortiz, Grecia Colomo, los colectivos Artist Container, Impulse Magazine y Petit Comité.

Fueron Ortiz y Colomo, ambas directoras de arte con experiencia en cinematografía, las que dialogaron con Proceso en torno a su labor en Work iIn Progress. Explicaron en videoconferencia que buscarán hacer de los 340 m2 de la galera una burbuja alterna a la Ciudad de México, en donde los visitantes entren en una experiencia:

“La gente podrá ver una convivencia que no es usual en una galería común, por decirlo así. Aquí la experiencia es el proceso en un lienzo de muchas posibilidades, que va acompañada de un diseño tipo ‘pop’, con colores de contraste para que las obras y proyectos resalten como las protagonistas”, dijo Colomo, arquitecta de profesión con experiencia en diseños de set.

Mientras que Ortiz, diseñadora de producción, con 15 años de trayectoria en dirección de arte y audiovisual, y directora del Laboratorio Kaput, agregó:

“Nos basamos en un concepto bicromático, lo que hacemos es complementar el espacio con un diseño basado en la psicología de color para generar una emoción en los visitantes”.

La curadora Daniela Ortiz. Burbuja alterna. Foto: Captura de pantalla.

Relataron que WIP apuesta por amplificar experiencias, y además de causarles emoción y curiosidad, ver todo montado, pues al cierre de esta nota llevan casi tres semanas de trabajo, y aún faltan dos; también esperan encontrar más emociones en la interacción entre artistas, y adelantaron que no habrá propiamente divisiones en la galera.

La idea es que el espacio sea completamente abierto, sin paredes, sin cubículos, definiéndolo como un enorme taller de co-working (trabajo colaborativo).

Por otro lado, el artista plástico y agroecólogo Sebastián Terrones, uno de los participantes de WIP -que mostrará su trabajo los días 4 y 8 de febrero-, relató que fue invitado por el curador Amado Cabrales, quien se interesó por su proceso de producción basado en la investigación y en “cultivar arte”, esto último dado que el objeto de trabajo de Terrones son los “biotextiles”, es decir, a partir del cultivo del maíz, haciendo crecer la planta hasta manipularla hasta distintas formas o figuras:

“Desde pequeño tuve una relación profunda con jardines y árboles frutales a través de mi familia, y luego cuando comencé mis estudios como artista trabajé de manera muy intuitiva con las plantas; al acabar la carrera me acerqué a estudios agroecológicos, y ahí me di cuenta de que aquello que hacía intuitivamente tenía un sentido para mí.

“Los biotextiles son una obra que está entre lo textil y la escultura, llegar a ellos fue parte de un proceso largo, porque primero se cultiva la semilla de maíz, que toma unos tres meses hasta que las plantas crecen, más otro de secado y curación para llevarlas a convertir en el objeto-artístico que quiero”.

Egresado de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, con diplomados en producción agroecológica, explicó por qué eligió el maíz:

“Trabajo con él por sus cualidades para el proceso artístico, pero también por la connotación político-poética que conlleva. En paralelo, trabajo en colectivos donde se apoyan los procesos de las milpas, y siempre priorizo trabajar con maíces nativos para buscar reflexiones y oportunidades creativas en esos procesos”.

Su oferta de obras en el WIP las considera experimentaciones, pues involucran materiales de nueva manipulación que dialogan con las plantas, tales como impresiones en 3D intercaladas con los tejidos, y serán inéditas:

“Algunos de estos trabajos, por el tema del cultivo, comenzaron en julio pasado, otros en meses más recientes, así que habrán dos momentos clave que el público podrá ver. Como artista y productor disfruto mucho el proceso de las obras, así que esa curiosidad se va a complementar con lo que habrá en Work in Progress, conocer los procesos creativos de otros colega me parece muy enriquecedor, no sólo como artista, sino como público.

“En las galerías se muestra lo exitoso, pero no los fracasos. Para llegar a la conclusión de una obra hay una serie de experimentos largos que se quedan siempre en los talleres, así que ahí WIP se vuelve interesante”.

WIP se realizará del 1 al 8 de febrero en la calle Nicaragua 23 Bis, en la colonia Buenos Aires. Mayor información y costos de entrada en https://workinprogress.mx/.