Abren la posibilidad de legislar venta de boletos ante escándalo en caso Ticketmaster y BTS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, abrió la posibilidad de legislar sobre la venta de boletos en el marco del escándalo con la empresa Ticketmaster y la venta de entradas para el concierto de la banda coreana de k-pop BTS.

“A ver... para los destinatarios finales siempre será bueno tener las mejores condiciones de compra y de seguridad”, dijo la panista.

“Evidentemente también esa, claro, esa también puede ser una ruta legal, a la que nosotros podremos discutir y, en su caso, acudir. Hay que hacer una revisión normativa y si hay que perfeccionar, habrá que perfeccionar”.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una carta “diplomática” al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle más conciertos en México del grupo juvenil BTS.

Las fanáticas de la banda de k-pop BTS forzaron a OCESA y Ticketmaster a transparentar la venta de boletos para sus conciertos en la Ciudad de México con un inusual activismo en redes sociales, en las calles e incluso ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El grupo de admiradoras conocido como Adorable Representative M.C. for Youth (Representantes Adorables M.C. para la Juventud), ARMY, amenazaron con boicotear el concierto, salir a las calles a marchar e inclusive publicar información de los CEO de ambas compañías para demandar información clara y transparente.

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros los próximos 7, 9 y 10 de mayo.

