De cara al show en México, Kanye West se disculpa por comentarios antisemitas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De cara a uno de los conciertos más esperados del mes en nuestro país, el de Ye (Kanye West) en la Plaza de Toros, el artista se disculpó de manera pública -y por segunda ocasión- debido a sus actos anti-semitas: “Me arrepiento, y me siento muy avergonzado por mis acciones en ese estado”.

El artista se excusó en una carta-anuncio de una página completa titulada “A los que he herido”, publicado en el Wall Street Journal, en donde afirmó que todo se debió a su Trastorno de Bipolaridad Tipo 1, y que dicha enfermedad lo “cegó”, al grado de sentirse "poderoso, seguro e imparable”.

"En ese estado, me moví hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella.

"Uno de los aspectos difíciles de tener bipolaridad tipo 1 son los momentos de desconexión -muchos de los cuales no recuerdo... Me arrepiento y me siento muy avergonzado por mis acciones en ese estado. Estoy comprometido para rendir cuentas, con el tratamiento y con hacer un cambio significativo. Pero no es excusa. No soy nazi, ni antisemita. Amo al pueblo judío”.

Esta sería la segunda vez que Ye disculpa con la comunidad judía, luego de que en diciembre de 2023 también lo hubiera hecho mediante un post en su Instagram previo al lanzamiento de su disco “Vulture”.

El músico que respalda el movimiento Make America Great Again (MAGA), y amplio favorecedor del entonces candidato y ahora presidente estadunidense Donald Trump, ofrece la nueva disculpa luego de haber promovido productos con una esvástica en su web y haber lanzado la canción Heil Hitler en mayo del año pasado.

Es importante señalar que el video de dicha canción que culmina con la voz de Hitler en un discurso, se eliminó en plataformas como YouTube pero se dio vuelo en otras como X, red social de Elon Musk (también a favor del movimiento MAGA), en donde alcanzó 10 millones de vistas en los primeros dos días de su lanzamiento.

"No pido compasión aunque aspiro a ganarme el perdón. Escribo hoy simplemente para pedir paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa", publicó el también diseñador de moda.

En el mismo mensaje explicó que su diagnóstico se le confirmó en el 2023, casi 20 años después de un accidente que cubrió las heridas físicas sin atender una inflamación interna en su lóbulo frontal; y que parte de su proceder -marcado el 2023 como un antes y después- se dio “durante un periodo maníaco-psicótico, paranoico e impulsivo”.

"A medida que la situación se volvía cada vez más insostenible, había momentos en los que ya no quería estar aquí".

West ofrece las disculpas unos días antes de llegar a la Ciudad de México –se presentará este sábado 31 en la Plaza de Toros La México–, en un recital que ya se plantea para la historia pues será el primero después de 18 años de ausencia en nuestro país; además será su primero del año luego del que ofreciera en el Shanghai Stadium de China, en julio de 2025.

El concierto del rapero bajo el título “Ye en la Ciudad de México” resulta expectativo, no solo por el show de alta producción que plantea, sino porque el artista alguna vez buscó la candidatura presidencial de Estado Unidos, y tras su respaldo a MAGA, llama la atención conocer su interacción y/o acercamiento con el público mexicano.