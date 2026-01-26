Marlen Loss: pintar el territorio como acto espiritual

En la pintura de Marlen Loss la naturaleza no es paisaje ni ornamento. Es umbral. Un espacio donde lo humano, lo sagrado y el territorio se tocan sin necesidad de rituales visibles.

Su obra no es un gesto decorativo ni un ejercicio formal: es un acto de tránsito, una forma de pensamiento y, sobre todo, una búsqueda espiritual anclada en el territorio. Licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara, su trayectoria se ha construido desde una práctica transversal que cruza creación artística, docencia, curaduría y gestión cultural

Loss ha desarrollado un lenguaje pictórico propio a partir de la reinterpretación simbólica de formas orgánicas, concebidas no como simples representaciones botánicas, sino como entidades vivas, cargadas de significado espiritual. La acuarela —una técnica asociada históricamente a la fragilidad— se convierte en sus manos en un campo de exploración profunda, capaz de sostener piezas de gran formato sobre tela y papel, donde lo humano, lo sagrado y lo natural se entrelazan

Su trabajo reciente, reunido en el catálogo La naturaleza como umbral, parte de una investigación directa del paisaje y de la cosmovisión del pueblo comcáac, para pensar una espiritualidad sin templo, sin dogma y sin culpa: una fe que se revela en el andar, en el contacto con la tierra y en la observación atenta de lo que la naturaleza esconde

En series como Frutos del espíritu, Santuarios u Oráculos, las plantas dejan de ser flora reconocible y se transforman en símbolos animistas, en “dioses ocultos” que emergen del territorio y de la memoria colectiva

Esta mirada se despliega también en sus pinturas de gran formato, agrupadas bajo el título Materia orgánica, donde la acuarela sobre tela —una técnica poco convencional— permite la aparición de estructuras fluidas, cuerpos en mutación y paisajes internos que remiten tanto a procesos biológicos como a estados de conciencia. La obra no busca ilustrar la naturaleza, sino habitarla desde una dimensión poética y contemporánea

Con más de seis exposiciones individuales y una amplia participación en muestras colectivas en México, Estados Unidos y Francia, el trabajo de Loss ha sido presentado en espacios como el Museo de Arte de Sonora (MUSAS), Casa Siza por Mixi Collectors en la Ciudad de México y diversas galerías nacionales e internacionales

En 2021 marcó un precedente histórico al convertirse en la primera mujer en integrarse al Salón de Gobernadores de Sonora, tras ser seleccionada para realizar el retrato oficial de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich

Actualmente, la artista ha sido seleccionada para realizar una residencia en España en 2026 y continúa su labor como docente y gestora cultural desde Estudio Casa Creativa, un espacio independiente que fomenta el diálogo entre artistas y procesos de creación colectiva

En tiempos de explotación del territorio y aceleración visual, la obra de Marlen Loss propone una resistencia silenciosa: volver a mirar la naturaleza como un espacio de sentido.