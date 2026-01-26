Muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas fue un accidente muy desafortunado: Meme del Real

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el Axe Ceremonia "fue un accidente muy desafortunado", dijo el artista Meme del Real, quien actuaba el año pasado en el Axe Ceremonia cuando ocurrió el deceso.

"Fue un accidente muy desafortunado, una tragedia. Ojalá no hubiera pasado, ojalá nunca vuelva a pasar. Sin duda creo que hay cosas que se pueden prevenir, sin duda", señaló tras ser cuestionado por Proceso.

Aunque Del Real evadió la palabra "justicia", afirmó que "quisiera pensar que hay disposición" en el caso.

El músico ofreció una rueda de prensa por la próxima presentación que tendrá en el Teatro Metropolitan por su reciente álbum La Montaña Encendida.

Ahí, frente a cerca de un centenar de medios respondió la única pregunta sobre el tema, sobre si ha dado seguimiento al caso Axe Ceremonia y de manera muy cuidadosa respondió:

"Sin duda hay cosas que se pueden prevenir, sin duda aquí se pudieron prevenir, como aquí en la ciudad que hay boquetes y falta de atención a los ciudadanos, en este caso un plan de movilidad privado por así decirlo. Ha sido una tragedia, todos estamos muy conmovidos, y tristes por lo ocurrido, y no sé a detalle cómo está esa conversación en el plano legal o la jurisdicción, quisiera yo pensar que hay disposición al tratar de que los que están relacionados con eso obtengan lo mejor dentro de lo que no se puede reparar. A mí (el caso) me recuerda que hay que cuidarnos y vigilarnos", aseguró.

Y ofreció detalles sobre cómo supo de la muerte de los fotógrafos.

"No me enteré hasta la noche de lo sucedido (5 de abril de 2025), y aunque no estaba cerca ocurrió en ese momento, y pensarlo me levanta la piel. A la vez que cuando ocurrió yo estaba viviendo un momento espectacular con una audiencia con la que no había tenido tanta relación y me la pasé fantástico. Y repito fue hasta la noche que me enteré, y ¡en la torre! son de esas cosas que uno piensa '¿qué puedo hacer?...".

Cuando se le cuestionó sobre su actuar como artista ante la situación social y política en el país dijo escuetamente que busca estar al tanto de lo que sucede de manera general, y buscar hacer "las cosas bien", según su juicio, aportando para generar un buen ambiente desde su trinchera musical.

La semana pasada la familia de Berenice Giles (especialmente su padre, Raúl Giles) denunció dilaciones, omisiones y presunto "encubrimiento" por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y tras la presentación de pruebas obtuvieron resoluciones judiciales favorables a través de amparos y suspensiones. Por lo que se ordenaron incluir a Ocesa y a la empresa de seguridad Servicios de Protección Privada Lobo como imputadas, detectando irregularidades en la investigación.

La Fiscalía notificó formalmente la imputación de ambas empresas por homicidio y la investigación sigue activa y en curso

Además de esto, se colocó un "contador de impunidad" frente a los Tribunales de Justicia en Materia Penal.

Ocesa convocó a la conferencia de prensa con Meme del Real.