Alexis Ortega, actor de doblaje de Tom Holland en Spider-Man, falleció a los 38 años. Foto: Instagram: ortegalexis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El lunes 26 de enero murió el actor de doblaje Alexis Ortega, tenía 38 años de edad. Así lo confirmó un agente de esa industria que prefirió no revelar su nombre. Hasta el momento no se ha confirmado la causa del fallecimiento del actor.

Ortega se desempeñó como actor en teatro, televisión y doblaje, en este último incursionó en 2013. Fue conocido por ser la voz de Tadashi Hamada en la película animada “Grandes héroes” y por ser la primera voz de Tom Holland como El Hombre Araña del Universo Cinematográfico de Marvel, desde Capitán América: Civil War hasta Avengers: Infinity War.

El 7 de noviembre de 2025, Alexis Ortega compartió en su cuenta oficial de Instagram lo que fue su última publicación: una fotografía junto a su perro. La imagen, está acompañada únicamente por la frase “My doggo”.

El anuncio oficial de su fallecimiento fue difundido inicialmente por los Anime Latin Dubbing Awards (ALDA Awards), organización que destacó sus “increíbles interpretaciones” y envió condolencias a su familia y seres queridos.