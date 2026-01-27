El escritor regiomontano David Toscana gana el Premio Alfaguara de novela 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El novelista mexicano David Toscana, originario de Monterrey, Nuevo León, ha sido galardonado con el XXIX Premio Alfaguara de Novela por su obra El ejército ciego, una fábula histórica que explora la guerra, el poder y la resistencia a través de un episodio brutal del siglo XI.

El anuncio se realizó este martes en una ceremonia en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde Toscana, de 64 años, describió el galardón como "el que todos deseamos".

El premio, uno de los más prestigiosos en lengua española, está dotado con 175 mil dólares (aproximadamente 147 mil euros), una escultura del artista Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio hispanohablante.

La novela, presentada bajo el seudónimo de Kozaro, el Escriba, se impuso por mayoría en una edición récord con mil 140 manuscritos participantes, procedentes de países como España (524), Argentina (171), México (169) y Colombia (109), entre otros.

El jurado, presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi (ganador del mismo premio en 2018 por Una novela criminal), y compuesto por Agustina Bazterrica (Argentina), Brenda Navarro (México), Camila Enrich (scout cultural), Óscar López (periodista español) y Pilar Reyes (directora editorial de Alfaguara, con voz pero sin voto), destacó la obra como "una gran épica de los vencidos".

El ejército ciego parte de un hecho histórico real: en el año 1014, tras la batalla de Klyuch, el emperador bizantino Basilio II ordenó cegar a 15 mil soldados búlgaros derrotados, dejando tuerto a uno de cada cien para guiar a los demás de regreso.

Narrada en primera persona por un escriba invidente, la historia mezcla testimonio, leyenda y humor negro, explorando cómo los vencidos reconstruyen sus vidas y buscan revancha. "Es una fábula oscura y poderosa que se aleja del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica", resaltó el jurado.

Toscana, nacido en Monterrey en 1961, suma este reconocimiento a una trayectoria consolidada que incluye premios como el Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska, Mazatlán y la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Autor de obras como El ejército iluminado (2006), Los puentes de Königsberg (2009) y El peso de vivir en la tierra (2022), ha sido traducido a 17 idiomas y participado en programas internacionales como el International Writing Program de la Universidad de Iowa.

Su origen regiomontano impregna su narrativa con un toque norteño, a menudo explorando temas de identidad y periferia en el contexto mexicano.