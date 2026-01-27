Estas son las películas mexicanas en Sundance, Róterdam, Berlín y South by Southwest

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cine nacional ya comenzó a figurar en los primeros festivales internacionales más importantes de inicios de año, como Sundance, Róterdam, Berlín y South by Southwest.

El Festival de Cine de Sundance inició el pasado 22 de enero y terminará el 1 de febrero. Aquí se estrenan tres coproducciones:?“Jaripeo”, de Efraín Mojica y Rebecca Zweig (coproducción México, Estados Unidos y Francia);?“La cazadora”, de Suzanne Andrews Correa (coproducción México y Estados Unidos, con apoyo de EFICINE) y?“Marga en el DF”, dirigida por Gabriela Ortega (coproducción México, Estados Unidos y República Dominicana).

“La cazadora”, ópera prima de la cineasta, es protagonizada por Adriana Paz, y tuvo un buen recibimiento en la sección World Cinema Dramatic. La premiere tuvo llenó total y al final hubo una prolongada ovación. Es sobre la violencia estructural que enfrentan las mujeres en Ciudad Juárez.

Críticos de diversos medios la alabaron. Sheri Linden describió a “La cazadora” como “una exploración tensa y profundamente conmovedora del trauma, la rabia y la venganza” destacando que la historia cobra “una dimensión particularmente poderosa gracias a una magnífica Adriana Paz”.

En el Festival Internacional de Cine de Róterdam, el cual se llevará a cabo del 29 de enero al 8 de febrero en los Países Bajos, México participará con nueve filmes. Los títulos son “El arte es oscuro y está lleno de horrores”, de Artemio Narro;?“Hablando con extraños”, de Adrián García Bogliano; “Tekenchu: El ritual de los nahuales”, de Carlos Matienzo Serment.?

También están las coproducciones “I used to call that man home”, de Mel Nocetti (coproducción México, España e Italia);?“The second skin”, de María Lapidus (coproducción Estados Unidos y México); “A philological quandary Kenneth Anger's ¡Qué Viva México!”, de Bruce Posner (coproducción Estados Unidos, México y Rusia), y?“Nuestra tierra”, dirigida por Lucrecia Martel (coproducción Argenti, Estados Unidos, México, Francia, Holanda y Dinamarca, con apoyo de EFICINE).?

Además, las cintas “Autos, mota y rocanrol”, de J.M. Cravioto (EFICINE) y?“Muñecos Infernales”, de Benito Alazraki, tendrán funciones especiales como parte del festival de Róterdam.

Respecto al Festival de Cine de Berlín, en su sección principal representa al cine en español el largometraje “Moscas” de Fernando Eimbcke. Va por el Oso de Oro. Este cineasta es conocido por “Temporada de patos” y “Club sandwich”. En las otras secciones paralelas, como Forum, enfocada en el cine más arriesgado y experimental interviene “Lo demás es ruido”, una obra que explora nuevas formas narrativas y se aleja de las estructuras tradicionales, y en Panorama estarán “El jardín que soñamos”, de Joaquín del Paso, “Jaripeo” y “Chicas tristes”, de Fernanda Tovar.

La novedad es que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara llega por primera vez a este encuentro fílmico con un programa de cintas nacionales especial del 30 de enero al 8 de febrero.

Y seis películas mexicanas formarán parte de la programación del Festival South by Southwest, a realizarse del 12 al 18 de marzo, en Texas, Estados Unidos.? Como parte de la sección?Narrative Spotlight, se encuentra?“Campeón gabacho”, dirigida por Jonás Cuarón (FOCINE y EFICINE), hijo de Alfonso Cuarón. En la sección Midnighter, forma parte?“Quince”, dirigida por Jack Zagha y Yossy Zagha (coproducción Argentina y México, con apoyo de FIDECINE, FOCINE y EFICINE). La película?“Mickey”, de Dano García, será parte de la sección Global (con apoyo de FOPROCINE).?

En el área Visions forma parte?“Hijas del bosque: Crónicas del Micelio”, de Otilia Portillo Padua. Mientras que en la sección Narrative Short Competition, participarán?“Marga en el DF”, de Gabriela Ortega, y?“Scarlet girls”, de Paula Cury (coproducción República Dominicana, Alemania y México).

El Centro de Capacitación Cinematográfica también se hace presente con nueve filmes que forman parte de la programación de los tres festivales ya mencionados: Sarasvati Herrera (cinefotógrafa de?“La Cazadora”), María Secco (cinefotógrafa de?“Marga en el DF”), de Nur Rubio Sherwell (cinefotografía y edición de “El arte es oscuro y está lleno de horrores”), Damián Aguilar (cinefotógrafa de?“Hablando con extraños”).

Así como Mel Nocetti (dirección, guion, cinefotografía y edición en “?I used to call that man home”), de Julio Bárcenas y Alfredo Sánchez (asistentes de dirección en?“Autos, mota y rocanrol”), Claudio Rocha y Juan Manuel Figueroa (cinefotografía y coedición, de manera respectiva, en?“Quince”), Martín Boege (cinefotógrafo de?“Hijas del bosque: Crónicas del Micelio”), y Paulina Villavicencio (coproducción en?“Scarlet Girls”).