Fundación UNAM y la Sinfónica de Minería anuncian el regreso de "La Dolce Vita"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con obras musicales emblemáticas del cine italiano, la Fundación UNAM anunció el regreso del concierto "La Dolce Vita” como parte de su cuarta Gala Musical. El programa a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) incluirá nuevos arreglos e invitados para este 18, 19, 25 y 26 de febrero en el Centro Cultural Universitario (CCU).

Se trata de una serie de recitales que se realizarán en la Sala Nezahualcóyotl del CCU que incluirán colaboraciones musicales, destacando la dirección musical a cargo del batuta asistente de la OSM, Raúl Aquiles Delgado, y la participación especial de la soprano veracruzana María Fernanda Castillo, el bandeneoista César Olguín (bandoneonista) y el narrador Juan Arturo Brennan.

El programa tendrá un recorrido por algunas de las bandas sonoras más recordadas del séptimo arte italiano de los compositores Ennio Morricone y Nino Rota. Las piezas que se interpretarán serán de las cintas El Padrino; Cinema Paradiso; El bueno, el malo y el feo; La Misión; Malena; La Dolce Vita; Il Postino; Romeo y Julieta; Érase una vez en América; 8 ½; y Érase una vez en el Oeste, además de otras partituras.

Los detalles se proporcionaron en videoconferencia en donde se informó que las fechas forman parte de la “Gala Musical de Fundación UNAM”, que en coordinación con la OSM se efectúa desde 2023 de manera anual con el fin de apoyar a estudiantes de escasos recursos y alumnos en situación de discapacidad.

A decir de Dionisio Meade, presidente de la Fundación UNAM –a pregunta expresa por Proceso– el regreso de ‘La Dolce Vita’, programa ejecutado el año pasado, se debe al éxito e insistencia del público con base en dos objetivos de esta edición: brindar una oportunidad a jóvenes becarios que verán por primera vez un concierto sinfónico, y apoyar a por lo menos 50 alumnos universitarios con discapacidad a partir de lo recaudado en taquilla.

Meade también afirmó que en los 33 años de Fundación UNAM se ha logrado beneficiar a poco más de un millón de estudiantes.

Por su parte, el batuta Raúl Aquiles Delgado se dijo emocionado por retomar este concierto en el que destacó arreglos significativos respecto a la edición anterior, y la presencia de María Fernanda Castillo, a quien destacó como una de las grandes sopranos mexicanas de la actualidad, además de un dato sobre la música en las nuevas generaciones:

“Leí recientes encuestas sobre cómo una nueva generación de jóvenes estudiantes están volviendo a los clásicos, es decir, que están usando un poco menos los celulares, y por medio de este programa que además es muy minucioso por la descripción de Juan Arturo Brennan antes de interpretar cada pieza, esperemos contribuir al oído de los presentes, y dejar esas ganas de buscar información sobre el programa musical y las joyas cinematográficas a las que se hacen referencia.

“También destaco a María Fernanda Castillo que en mancuerna con la Sinfónica de Minería el resultado me parece prodigioso”.

El programa “La Dolce Vita” a cargo de la OSM se realizará el 18, 19, 25 y 26 de febrero en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (CCU). Las entradas pueden adquirirse en línea vía Tienda en Línea UNAM (https://bit.ly/BoletosGalaFUNAM) o directamente en Tienda UNAM.