Mundial de futbol, IA, World Press Photo y biodiseño dominan los 40 años del Franz Mayer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Museo Franz Mayer presentó su programa expositivo de 2026, con 15 títulos de exhibiciones donde se abordarán diversas temáticas en torno al objeto y el diseño, destacando una muestra en el marco del Mundial de Fútbol, la Inteligencia Artificial (IA), el regreso de la World Press Photo (en el marco de 27 años de relaciones ininterrumpidas con el recinto), y otras particularidades como ‘biodiseño’ y los mismos 40 años del recinto.

La tarde del lunes 26 de enero se realizó la conferencia de prensa en el Auditorio del Mayer donde se dieron a conocer los títulos y avances de las muestras que se realizarán a lo largo del año, recordando que el museo se ha superado en audiencia presencial, pues de 2022 a la fecha pasó de 80 mil a 150 mil visitas anuales.

También que este 28 de enero se efectuará la primera actividad del año con “La pijamada real del Franz”, donde se invita al público a un recorrido nocturno de 18 a 22 horas.

La exposición que abrirá el 2026 será “Ellos querían una casa, yo les propuse crear un hogar”, este 31 de enero, sobre los entornos domésticos que desafían las normas arquitectónicas con perspectiva feminista, esto en la línea de trabajo ‘Arquitectura en el Franz’, resultado de un proyecto ganador de una beca otorgada por la prestigiada Fundación Graham.

Le seguirá una muestra de 57 piezas de cerámica en colaboración con el Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga, bajo el título “Animales y seres fantásticos”; también “Mockups before fuckups” sobre los procesos y prototipos de los artistas antes de un resultado final, además de que esta muestra abrirá la nueva ‘Sala de Diseño y Procesos’ junto a la ‘Biblioteca Viva de Diseño’ como parte de la re-estructuración del Mayer.

Le seguirá la exposición “Diseña Mexico” en el claustro del Museo, para después pasar a “Futbol: Diseñando una pasión” (con curaduría de Kevin Moore), con una revisión histórica del diseño del Mundial 1970 a partir de indumentaria, estadios, gráfica y todo lo relativo a memorabilia, coleccionismo, entre otros elementos, todo con apoyo de embajadas e instituciones oficiales tanto nacionales, como internacionales.

Por otro lado, habrá una muestra sobre la bibliofilia de Ali Kazma que se presentará como una “carta de amor al proceso detrás del libro”; y como ya es tradición la expo “Orquídeas en primavera” que busca aprovechar la temporada de esas flore tan características de la Ciudad de México, y del mismo jardín del Franz Mayer, así como una expo-venta de ejemplares de floración.

Uno de los títulos que llamó la atención para el segundo semestre del año es “Biodiseño MX. Territorios vivos”, curada por Taina Campos, quien en video relató la apuesta por diseñar desde la reciprocidad hacia la naturaleza, es decir, desde el ‘diseño responsable’ por encima del consumismo y el antropocentrismo.

Después vendrá el 70 aniversario de la World Press Photo que incluirá algunas tomas originales que rara vez han salido de Europa, y que por primera vez llegarán a América Latina en el marco de los 27 años de colaboración entre esa plataforma y el museo.

Luego “Alemania en la Colección Franz Mayer”, que será propiamente la que condensará los 40 años del museo en homenaje a su fundador, misma que ocupará sus salas permanentes reuniendo objetos de alto valor estético y de colección. Tras esta vendrá una colección hermana con “Durer. Primer artista viral”, en donde se mostrarán 39 obras (la más grande de su tipo en Latinoamérica), destacando al artista alemán (y uno de los preferidos de Mayer) por haber sido el primero en demandar por ‘derecho de autor’ en el mundo.

Luego tocará turno a “IA: Más allá de lo humano” para cuestionar la interacción humana con las inteligencias artificiales, buscando eliminar los estigmas respecto a las tecnologías.

Y casi para culminar el año el regreso de la “Bienal Internacional del Cartel en México”, ritual que sucede cada dos años que muestra la vida y actualización de la imagen y gráfica, a la par de un intercambio entre creadores.