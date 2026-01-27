Ticketmaster asegura que boletos para BTS sólo se emitieron electrónicos y rechaza la reventa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En seguimiento a las denuncias del ‘Army’ mexicano (grupos de fans) sobre la transparencia de costos y cobros por las presentaciones de BTS en México, cuyo tema ya llegó hasta la presidencia de la República la mañana del lunes, Ticketmaster advirtió que los precios de salida fueron establecidos por el artista y su equipo, se emitieron sólo por compra ‘en línea’, y advirtió sobre los riesgos de la reventa ilegal.

Tras reconocer la “enorme expectativa” de BTS en México para el 7, 9 y 10 de mayo próximos, ello luego de conocerse que los precios más económicos partían de mil 700 pesos hasta 17 mil, Ticketmaster buscó ‘lavarse las manos’ informando que sólo hubo 136 mil 400 boletos disponibles para los tres días, considerando una demanda “sin precedentes”:

“La venta de boletos para los conciertos de BTS registró una demanda sin precedentes: más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma en busca de boletos y, durante las preventas y la venta general, hubo un pico de más 1.1 millones de personas formadas en la fila virtual.

"Esta demanda contrastó con una disponibilidad total de 136 mil 400 boletos, correspondiente a tres fechas, definidas previamente por el artista, su equipo y el promotor de la gira, de acuerdo con la configuración del escenario y la capacidad del recinto”.

Y en relación a los precios calificados de ‘estratosféricos’:

“Los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y promotor conforme a la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso de preventa y venta. Durante las etapas de esta venta, no se han emitido boletos físicos. La venta se realizó exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México, mediante procesos diseñados para garantizar la trazabilidad, el control y la seguridad en cada compra”.

Esto último en relación a la advertencia de ‘reventa ilegal’ que la empresa boletera señala como “práctica abusiva”, pues ya empiezan a circular en plataformas de intercambio y venta de productos precios a partir de miles de pesos en zonas de ‘gayola’: