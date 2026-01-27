Toscana tras ganar el Alfaguara: “Me declaro un heredero de los clásicos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El regiomontano David Toscana obtuvo el Premio Alfaguara de Novela 2026 por “El ejército ciego”, basada en un hecho histórico del siglo IX, a partir del cual buscó dar voz a “lo que se puede ver cuando no se tiene ojos”, dijo a la prensa.

La obra llegará a librerías a partir de marzo próximo.

En conferencia con medios mexicanos desde Madrid, España –donde radica desde hace algunos años–, tras haber obtenido la 27º edición del Alfaguara esta mañana, Toscana (Monterrey, Nuevo León, 1961) afirmó que su novela no pretende señalar héroes o villanos, sino imaginar historias a partir de un suceso histórico.

“El ejército ciego” parte de un hecho del siglo IX en el que el Emperador de Vizancio, Basilio II, ordenó cegar a 15 mil soldados búlgaros, sobre lo cual el autor creó una fábula oscura buscando una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia, narrada en primera persona por “Corsaro, ‘El Escriba’”.

A decir de Jorge Volpi, presidente del jurado, “la novela adquiere un tono coral, poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro, una gran épica para los vencidos”.

Con esa información y tras el anuncio del premio, Toscana se reunió con la prensa mexicana, en donde de buen humor afirmó:

“No pensé mucho en nuestra época (al escribirla), la novela habla por sí misma, aunque narre un evento que ocurrió hace 1012 años, y sí también habla de nuestra época por ese juego de hablar del pasado o presente; aunque a mí me interesa más la idea de que un libro se pueda leer en mil o dos mil años, me interesa esa capacidad de los libros, las novelas o las historias. Como escritor tengo que ceder ante la realidad o momento actual que se le puede asociar a la historia que escribí, pero creo que no tengo que estar pensando en ello, no tengo por qué –de manera mañosa– incluir en la novela conflictos contemporáneos.

“Acudí a la idea clásica de la novela, me declaro un heredero de los clásicos, aunque uno termina siendo un ‘contemporáneo’ cuando quiere abrevar en el pasado”.

La voz coral en una historia

El autor de “El ejército iluminado” (2006), “Los puentes de Königsberg” (2009) y “El peso de vivir en la tierra” (2022) se hizo merecedor de una escultura “Martín Chirino” y 175 mil dólares.

En relación a la historia, ahondó que buscó abrevar la historia de los 15 mil soldados en 15 hombres, 15 historias para imaginar “lo que se puede ver cuando no se tiene ojos”, y ahondó:

“José Donoso decía que las novelas no se escriben, se descubren, estamos acostumbrados a ver con los ojos, la literatura no se ve, y es así porque por muchos años se contó, la literatura no es algo visible, por eso aquí en ‘El ejército de los ciegos’ un personaje dice ‘voy a narrar lo que no vi, para que lo vea quien me escuche’, y cuando encontré esa línea supe lo que quería contar”.

En materia de humor, al recordarse como un autor con facilidad para el humor negro, elemento que también se encuentra en “El ejército de los ciegos”, dijo:

“El humor sea del color que sea debe ser algo que apele a la inteligencia del lector, no es el pastelazo, la humillación o el detalle chusco, sino el giro del lenguaje que puede tener distintas formas de leerse, el que se mantiene en una cuerda floja, puede ser trágico, se debe manejar en una cuerda tensa donde uno puede caer para un lado o el otro”.

Toscana también afirmó que es la novela en la que la ‘voz coral’ siempre está presente, ello a pesar de que quien la narra sea ‘Corsaro, El Escriba’:

“Quizá se la más polifónica, aunque se dice también que ‘el coro no es necesariamente polifónico porque todos cantan la misma canción’. Lo que sí tiene esta novela es el ‘nosotros’ porque hay muchas experiencias que se viven en grupo como ‘nosotros los ciegos fuimos a tal lugar’, entonces en un sentido sí es la más coral de mis obras”.

“El ejército ciego” con la que Toscana obtuvo el premio se eligió entre una selección final de cinco novelas de entre 1140 que se presentaron para esta edición (el mayor número de trabajos recibidos tras la pandemia), según informó Jorge Volpi, presidente del jurado del reconocimiento.