Familia de Berenice llevará caso Axe Ceremonia a EU; más amparos atoran el proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con pancartas dirigidas a Live Nation, empresa internacional que tiene la mayor parte del porcentaje de Ocesa, la familia de Berenice Giles afirma que viajará a Estados Unidos para informar del proceder de la promotora de espectáculos en México en el caso Axe Ceremonia, ello a la par de dar a conocer que Ocesa y Lobo se habrían amparado.

Con pancartas frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal de esta ciudad, la familia Giles Rivera, acompañada de su representante legal, Fabián Victoria Rangel, informaron a los medios de comunicación que Ocesa y Lobo se ampararon y que han habido negativas por parte del Ministerio Público que lleva el caso para citar a marcas patrocinadoras con documentación que relacionan a ambas empresas en el Axe Ceremonia.

También dijo:

“Los soldados encapuchados de Ocesa y Lobo (en relación a la protesta con la familia de Miguel Ángel Rojas) presionaron e intimidaron a la Jueza Cuarta de Distrito (María del Carmen Sánchez Cisneros), y ante la presión sabemos que ya dictó el sobreseimiento del amparo que promovimos (para evitar la audiencia inicial del caso) que aunque aún no nos llega oficialmente, les tenemos noticias:

“Nos queda vivo el derecho de amparo indirecto en revisión para que el asunto se transmita a un Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México y sean tres magistrados (y no uno) los que dicten el sentido de la resolución, y sean los que determinen si fue correcto o incorrecto el actuar de la jueza cuarta de distrito”.

En declaraciones informó que el Ministerio Público que lleva la carpeta ya había dado “luces” en este mes de dar por imputadas a Ocesa y Lobo, pero finalmente se mencionan en calidad de “investigadas”.

Ante la duda sobre las representaciones legales entre familias, siendo que la familia de Miguel Ángel Rojas afirma que con lo promovido por parte de los Giles Rivera solo se ha postergado la audiencia inicial del caso, el abogado aclaró:

“Los encapuchados violentos que estuvieron la semana pasada haciendo desmanes argumentan que el amparo que promovimos impide a otra de las víctimas (Miguel Ángel) lograr justicia, eso es mentira.

“Es cierto que se pueden imputar ya iniciada la primera audiencia, pero si sucediera sin que el MP ratificara a Ocesa y Lobo tenemos miedo en el camino no se imputaran, pues la historia nos indica que esas dos empresas tendrían un alto margen de posibilidad de no ser sentenciadas por una figura que se llama ‘La Teoría del Delito’, en donde para posteriores imputados siempre crece la posibilidad de que nunca sean encontrados culpables, y por tanto nunca sentenciados”.

También confirmó, como Proceso publicó previamente, que jamás recibió una disculpa por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, como esta afirmó tras promover un taller con una frase que se señaló de dolente, y realizarán una denuncia al respecto.

Luis Raúl Giles Martínez, padre de Berenice Giles, rechazó el contador de impunidad colocado por la familia Rojas Hernández la semana pasada, y advirtió que en dado caso ese anti-momumento debería estar frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como un llamado a las negativas y actuar del Ministerio Público en el caso.