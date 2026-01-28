Streets of Minneapolis: Bruce Springsteen lanza canción de protesta contra el ICE y Trump (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bruce Springsteen publicó este miércoles la canción "Streets of Minneapolis", un tema compuesto en respuesta a los operativos de inmigración en esa ciudad que resultaron en las muertes de dos personas a manos de agentes federales.

El músico, conocido por su trayectoria en la música con mensajes sociales, dedicó la pieza a los residentes de Minneapolis, a los inmigrantes y a las víctimas Alex Pretti y Renee Good.

Springsteen indicó que escribió la letra el sábado, la grabó el domingo y la lanzó inmediatamente, en alusión directa a lo que describió como "state terror" en la ciudad.

La canción, disponible en plataformas como YouTube, narra eventos en las calles de Minneapolis, con referencias a "King Trump" y a un "private army" en alusión a las fuerzas de inmigración.

Extractos de la letra incluyen descripciones de violencia en avenidas como Nicollet Avenue, donde ocurrieron incidentes, y promesas de recordar a las víctimas.

Los hechos que inspiraron la canción se enmarcan en operativos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) bajo la "Operation Metro Surge", parte de las políticas migratorias del presidente Donald Trump en su segundo mandato.

Springsteen ha integrado temas de protesta en su carrera desde los años 70, con álbumes como "Born in the U.S.A." (1984), que critica la guerra de Vietnam y desigualdades económicas, aunque fue malinterpretado como patriótico por figuras como Ronald Reagan.

También canciones como "The Ghost of Tom Joad" abordan la pobreza, y "We Are Alive" las luchas por derechos civiles.

En 1988, encabezó la gira Human Rights Now! de Amnistía Internacional.

Violencia y asesinatos

El 7 de enero, Renee Good, una madre de tres hijos de 37 años, fue abatida por un agente de ICE al intentar alejarse en su vehículo durante una detención. Videos de testigos muestran a agentes rodeando su auto y disparando, lo que contradice versiones oficiales iniciales.

Por su parte, el 24 de enero, Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que trabajaba en un hospital de veteranos, fue rodeado por agentes de CBP mientras filmaba una operación migratoria en la intersección de 26th Street y Nicollet Avenue.

De acuerdo con reportes preliminares del Departamento de Seguridad Interior enviados al Congreso, dos agentes dispararon sus armas, aunque el documento no menciona que Pretti alcanzara un arma, como afirmaron funcionarios iniciales.

Videos de transeúntes capturan al menos 10 disparos en cinco segundos, tras forcejeos donde Pretti fue golpeado y desarmado. Ambos agentes involucrados en el tiroteo de Pretti fueron puestos en licencia administrativa.

En el contexto más amplio, las políticas de Trump han incluido la declaración de emergencia en la frontera sur, el fin del "catch and release", la suspensión de admisiones de refugiados a un límite de 7 mil 500 para 2026, y deportaciones que superaron las 605 mil en 2025, con 1.9 millones de autodeportaciones adicionales.