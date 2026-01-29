Acusan a Casa Pedro Domecq de apropiación cultural de La Guelaguetza

OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Oaxaca exigió a la Casa Pedro Domecq el retiro inmediato y total de la propaganda, publicidad y material promocional del “Show Ecuestre de Primavera La Guelaguetza” por el uso no autorizado del evento cultural de los pueblos originarios.

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca advirtió que “se reserva el derecho de iniciar acciones legales para la defensa, protección y salvaguarda de este patrimonio cultural”.

Lo anterior, luego de que la Asociación Civil Litigio Estratégico Indígena señaló que “la Guelaguetza es memoria colectiva, reciprocidad, identidad y vínculo comunitario, y no es una marca comercial o un espectáculo como el que promueve la Casa Pedro Domecq".

En un comunicado, la Secretaría de las Culturas y Artes exige a los responsables del espectáculo “La Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento”, el retiro inmediato y total de toda propaganda, publicidad y material promocional —físico o digital— que haga uso o referencia indebida a esta expresión cultural protegida.

Recordó que la Guelaguetza no es una marca ni un espectáculo de libre uso comercial, pues el Artículo 2 de la Ley de Protección, Acceso y Difusión para la Festividad de la Guelaguetza del Estado de Oaxaca establece que constituye un patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y se encuentra sujeta a un régimen especial de protección jurídica.

En consecuencia, agregó, el uso del nombre, símbolos, elementos o referencias a esta festividad con fines comerciales, de manera descontextualizada y sin la participación ni el consentimiento de los pueblos que la han sostenido históricamente, constituye un acto de apropiación cultural y una probable vulneración al marco constitucional y legal vigente.

Litigio Estratégico Indígena había solicitado la intervención de las autoridades de Oaxaca para que analicen este caso y determinen si existe una vulneración al marco legal vigente y adopten las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos.

A través de promocionales y carteles, el Centro Cultural Ecuestre Domecq anuncia el espectáculo “La Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento” a realizarse el sábado 14 y domingo 15 de marzo. En la publicidad asegura que se trata de un evento “familiar donde la magia, la tradición y la cultura se unen en un despliegue único de caballos, bailes y música en vivo”.

Promueven este espectáculo como una “fusión del arte ecuestre con los sonidos y movimientos de la Guelaguetza”. El evento se realizará en el Centro Cultural Ecuestre Domecq, ubicado en Texcoco, Estado de México. El costo de los boletos va desde los 300 pesos hasta los dos mil 300 pesos en palco VIP.

Hacen hincapié que el Centro Cultural Ecuestre Domecq, fundado en 1969, es una institución líder en la hípica mexicana que realiza diversos espectáculos, incluyendo Alta Escuela y, en esta ocasión con temática oaxaqueña.

Sin embargo, Litigio Estratégico Indígena resaltó que “La Guelaguetza, como lo establece con toda claridad el artículo 2 de la Ley de Protección, Acceso y Difusión para la Festividad de la Guelaguetza del Estado de Oaxaca, constituye patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Su significado rebasa lo festivo: es memoria colectiva, reciprocidad, identidad y vínculo comunitario”.

Recalcó que “cuando una expresión con este peso simbólico es utilizada con fines comerciales, descontextualizada de sus raíces comunitarias y sin la participación ni el consentimiento de los pueblos que la han sostenido por generaciones, se cruza una línea sensible. La Guelaguetza deja de ser encuentro para convertirse en marca, y eso lastima su sentido original”.