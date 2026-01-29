Caso Axe Ceremonia: Eco Live rompe el silencio y niegan amparo a Ocesa

Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández, fallecidos tras el colapso de una estructura metálica del del Festival AXE Ceremonia 2025. Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras conocerse las recientes protestas y posturas individuales tanto de las representaciones legales de Berenice Giles Rivera como de Miguel Ángel Rojas Hernández en relación con el caso Axe Ceremonia, la promotora Eco Live se pronunció a nueve meses de la tragedia y recordó que “seguiremos asumiendo la responsabilidad”, al tiempo que a Ocesa se le negó la suspensión definitiva para ampararse.

Se lee en el documento de Eco Live colocado en sus redes sociales:

“Como organizadores del festival Ceremonia, hemos asumido y seguiremos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde por los hechos sucedidos el pasado 5 de abril, donde lamentablemente perdieron la vida Citlali Berenice y Miguel Ángel”.

Y luego de recordar que desde los primeros momentos han tenido colaboración constante con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se sostuvieron en silencio por respeto a las víctimas y sus familias.

“En eco live reafirmamos nuestro compromiso con el estricto apego a la legalidad y la transparencia, sabiendo que una reparación integral del daño no es solo una obligación legal, sino un principio ético irrenunciable”, se lee.

Después de manifestar que están en disposición para alcanzar un acuerdo que “armonice los deseos de las familias con lo establecido por la ley” y recordar que los decesos de Berenice y Miguel marcan un antes y después en la historia de su organización, honrarán la memoria de los jóvenes con “acciones concretas, verificables y sostenidas en el tiempo” sin ahondar en detalles.

A la par de este comunicado se dio a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México le negó la suspensión definitiva a Operadora de Centros de Espectáculos (Ocesa), que busca un amparo para que no se le impute como una de las empresas en la carpeta por homicidio culposo de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, aunque ya aparece en calidad de “investigada” junto a Servicios de Protección Privada Lobo.

Tanto el comunicado de Eco Live como la suspensión definitiva a Ocesa llegan luego del pronunciamiento legal y familiar de Berenice Giles Rivera, que el día de ayer dieron a conocer –entre diversos asuntos–, que viajarían a Estados Unidos para hacerle saber a Michael Rapino, propietario de Live Nation, y a congresistas estadunidenses el proceder de Ocesa, toda vez que la promotora mexicana forma parte del conglomerado estadunidense en un 75%.

Cabe recordar que la representación legal de la familia Giles Rivera busca imputar a Ocesa y Lobo previo a la Audiencia Inicial del caso; mientras que la familia Rojas Hernández, que también se manifestó la semana pasada colocando un anti-monumento a la impunidad frente a Tribunales en Materia Penal, apunta a que la carpeta avance lo más pronto.