“El artista es un migrante permanente”: la bailaora María Juncal rumbo a su Flamenco Tour 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La bailaora multipremiada María Juncal regresa a México, y lo hace con Flamenco Tour 2026 “Una mirada”, espectáculo que afirma como uno de sus actos más directos y emocionales para el público a realizarse el 21 de marzo en el Teatro de la Ciudad.

Será solo una fecha, pero Juncal, nacida en Las Palmas de Gran Canaria (España), dice haber puesto el alma ahí, describiendo el show como memoria y emoción para el público. Y como un “plus" tendrá a Susana Zabaleta como la invitada de la noche.

Producción de Orly Beigel, Oscar Carnicero y Silvia Baro, Flamenco Tour 2026 articula tradición y vanguardia en vías de concebir al flamenco como un reflejo del ser humano y de su permanente búsqueda vital.

Dice Juncal a Proceso en entrevista:

“La temática es la mirada hacia adentro, la mirada en conjunto, la del encuentro entre artistas, como con Susana Zabaleta que posee una calidad y registro musical impresionante, y alguien a quien admiro mucho.

“La dramaturgia del espectáculo está basada en los palos del flamenco y el hilo conductor es la figura del caminante que somos todos, lo concibo como una mirada a esa senda en la que no sabemos si avanzamos o no, en la que a veces tenemos dudas, pero la vida nos va llevando; de lo avanzado nos damos cuenta hasta que pasa un cierto tiempo en la vida, pero siempre hay algo transcurrido”.

La coreografía y bailes de “Una mirada” son de la inspiración de Juncal, acompañada en escena por Kin Sánchez en la guitarra, Mali Clavera y Mario Díaz en el cante, y Héctor Aguilar en la percusión. El vestuario corre a cargo de Alejandro Ponce y Juncal; la fotografía es de Nico Kremenchusky y el diseño gráfico de Mel Ortega.

–Entiendo que habrá una alta producción ¿cómo puedes definir al espectáculo?

–Son seis piezas en un teatro muy bello como es el Esperanza Iris que me inspira mucho, veo al escenario de ese teatro como una caja escénica oscura y a veces colorida, pero siempre viva; serán seis actos con duración de una hora y veinte minutos, pero bueno, puede ser un poquito más porque siempre hay espacio para sorpresas.

–Hablas de la figura de la mirada como la del caminante, pero es inevitable a veces pensar en el migrante, ahora que se viven temas muy complicados en México, en especial en su relación con Estados Unidos, y la figura del migrante en general en el mundo…

–Soy permanente viajera, una migrante, los artistas somos migrantes permanentes y nos reciben en distintos países llevando nuestro arte, así que lo mejor que un artista puede hacer cuando está en algún escenario es ser auténtico con lo que representa.

“Sin tratar de ser ambigua en este tema, creo que todas las personas tenemos el derecho de buscar una vida mejor, la que nos haga felices o sentirnos plenos, y en ese camino nos topamos con muchas realidades”.

Y añade en relación a la situación sociopolítica en el mundo:

“Sea México, España o Venezuela o cualquier parte del mundo con conflictos políticos o sociales, por suerte el arte nos representa, nos une, y en este caso la música y el flamenco como universal.

Juncal, quien ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, como el Premio Nacional de Danza “Antonio Gades” en Córdoba; el Primer Premio de Danza Flamenca “Trofeo Desplante” del Cante de las Minas; el Premio Excelencias del Arte; la Mención de Honor del Gran Teatro de La Habana (Cuba), y el Best of the Best por su espectáculo “El encierro de Anne Frank”, además de una nominación a los Premios MAX como mejor intérprete de danza, dice estar buscando otras fechas para “Una mirada” en México, aunque de momento la del Esperanza Iris es la única.

“Con ‘Una mirada’ busco la mirada flamenca, la del sentir del flamenco, la mirada hacia dentro del cuerpo, pero también la más directa, voy a reflejarlo todo en escena. Por ahora solo esta esa fecha, hay algunos planes en México, pero nada concreto aún”, dice.

Por lo pronto, Flamenco Tour 2026 – Una mirada se presentará el sábado 21 de marzo a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el apoyo de la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Las entradas al espectáculo van desde los 500 pesos vía Ticketmaster o taquillas del teatro.