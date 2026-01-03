Alí Primera, “Cantor del Pueblo” de Venezuela resurge tras captura de Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantautor Alí Primera, cuya música se considera ‘Patrimonio Nacional’ en Venezuela y figura emblemática de la lucha social en ese país, se ha elevado con mayor fuerza tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno estadunidense.

Ely Rafael Primera Rossell (1941-1985), conocido como Alí Primera, fue además de compositor un activista social considerado como uno de los más relevantes en la historia de la música folklórica de su país, y el movimiento de la “Nueva Canción” en América Latina.

Su nombre cobra relevancia este día luego de que el Ministerio de Cultura en Venezuela lo recordara en el comunicado donde repudia la agresión de EU en tierras venezolanas, denunciando el “secuestro” de Nicolás Maduro y la Primera Combatiente, Cilia Flores.

Se lee en dicho documento visible en las redes sociales del Ministerio, como @minicultura_ve en Instagram:

"Una agresión tan brutal solo es imaginable como expresión de una guerra global del supremacismo imperialista contra la diversidad cultural que es propia e indisoluble de una humana ‘Humanidad’, por la que clama el canto del 'Cantor del Pueblo', Alí Primera…”.

De ascendencia árabe, el acercamiento de Alí Primera con la música inició en el seno familiar con la guitarra, de joven estudió en la Universidad Central de Venezuela la carrera en Química, y más tarde se inscribió en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), poco después de esto comenzaron sus primeras canciones, “Humanidad” y “No basta” que se consideran iconos de la música venezolana.

De la letra “Humanidad”, una de sus más conocidas y de la que hace referencia el comunicado, dice:

"Humanidad, humanidad[Salto de ajuste de texto] hay motivos de alegrías[Salto de ajuste de texto] pero de tristezas[Salto de ajuste de texto] hay muchos más[Salto de ajuste de texto] hay motivos de alegrías[Salto de ajuste de texto] pero de tristezas[Salto de ajuste de texto] hay muchos más”.

“Pobre del niñito campesino[Salto de ajuste de texto] que aún siendo niño[Salto de ajuste de texto] tiene que ser hombre para trabajar[Salto de ajuste de texto] que aún siendo niño[Salto de ajuste de texto] tiene que ser hombre para trabajar”.

Entre 1969 y 1973 vivió en Rumania tras una beca en Ingeniería Petrolera en la Universidad Politécnica de Bucarest, tiempo durante el cual grabó gran parte de sus 18 producciones musicales, siendo la primera “Gente de mi tierra”.

Canciones como “Techos de cartón”, “Canción bolivariana”, “Los que mueren por la vida”, “Tin Marín” y “El despertar de la historia” se consideran representativas de su repertorio.

En 2005 el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela declaró su música como “Patrimonio Cultural Nacional”, en reconocimiento de su legado en la lucha social y la justicia; y en 2015 la Cámara Municipal de la ciudad de Caracas, lo homenajeó como “Patrimonio Cultural de Caracas”.

Apenas en 2024 el cineasta Daniel Yegres realizó un filme de corte biográfico sobre Alí Primera, mediante la casa productora Humana Cine, esto luego de tres años de investigación. La película obtuvo el premio “Cameo” y el “Premio del Público” como Mejor Largometraje de Ficción en el Festival de Cine Latinoamericano de Bordeaux, en Francia; la Mejor Banda Sonora en el Festival Internacional de Cine Listapad; y el “Mariposa de Diamante” en el Premio Abierto de Cine Euroasiático.

Los descendientes de Primera, hijos y quien fuera su esposa Sol Musset, no se sintieron satisfechos con el documental pues afirmaron no fueron debidamente consultados, y por “desdibujar en varios aspectos su esencia”, aunque destacaron la labor técnica la cinta como la fotografía, el paisaje y las actuaciones.