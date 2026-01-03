Ianis Guerrero y “Pequeños guerreros mexicas”, Mejor Libro Infantil y Juvenil por la Caniem

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El actor Ianis Guerrero es autor de Pequeños guerreros mexicas, que la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) considera el considera el Mejor Libro Infantil y Juvenil del 2025.

Escrito para infantes de 2 a 10 años, a quienes hace viajar a la época de México-Tenochtitlán, tiene ilustraciones de José Coba.

Guerrero, quien estudió actuación en Cuba y Francia, comenzó su experiencia en el cine como escritor y director de varios cortometrajes (recibió distintos premios en festivales de cine europeos), platica en entrevista que al convertirse en papá advirtió que gran parte de los volúmenes para niños carecían de la riqueza cultural y la belleza de México:

“Quería compartirle a mis hijos un poquito de la historia del país. ¿Por qué se llama México?, ¿de dónde venía ese nombre?, ¿qué significaba?, ¿por qué las alcaldías se llamaban Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl?, ¿quién era Moctezuma?, ¿de dónde venía nuestra comida?, ¿como el chocolate, el tomate, el jitomate’, ¿por qué las pirámides?, en fin. Me di cuenta de que toda la literatura, todos los libros que hablaban de los mexicas, aun para niños, eran ultraviolentos y ultra sangrientos.

“Sentí que es una forma con la que han querido retratarnos, reforzando estereotipos de salvajes y gente iletrada. Los libros no rinden justicia a la maravillosa civilización prehispánica mexicana, que eran poetas, pintores, filósofos, escultores, matemáticos, astrónomos, agricultores, que construyeron una ciudad sobre el agua. Yo me dedico más al cine, al guion y la actuación. Dije: ‘Bueno, si no existe un libro, yo lo voy a escribir’. E hice Pequeños guerreros mexicas como si realizara una pequeña película de acción para niños para hablar de toda la grandeza de la civilización mexicana, y que fuera una herramienta además para los padres, una ventana para hablar de ese momento del imperio azteca y no desde la guerra”.

El volumen de 34 páginas, editado por Cuentos Arte Sana, Efra y Valentina, trata de dos hermanos que visitan a su abuela los fines de semana y descubren en su sótano unos dijes de los antiguos mexicas. Al ponérselos, son transportados a la época de Tenochtitlán, donde conocen a Yoali y Cuautli. Estos les ayudan a enfrentar sus miedos para convertirse en Pequeños Guerreros Mexicas.

Guerrero (D. F., 1980) -quien ha participado en los largometrajes Nosotros los nobles, Casi divas y 1938: Cuando el petróleo fue nuestro, y las series El Pantera, Capadocia, La Patrona, Club de Cuervos, La Bandida y más- detalla que plasmó el relato en un pequeño guion de acción:

“Fueron dos años de trabajo, en los que primero escribí el texto, luego empecé a trabajarlo como si fuera una especie de storyboard (guión gráfico), como si hiciera un filme con sus close-ups, planos generales, sus acercamientos. Después empecé a trabajar con José Coba, y juntos empezamos a determinar los colores, como si se estuviera viendo una película, mostrándole referencias, el arte, el vestuario, el maquillaje, la iluminación y el ritmo.

“En el libro hay algunos close-ups y luego planos generales muy abiertos. Todo esto para narrar la historia de estos cuatro niños. La trama comienza con Efra y Valentina, quienes son de la Ciudad de México. Viven con su mamá y su papá, y pasan el fin de semana con su abuela. En este capítulo en específico se habla mucho de la alimentación. Empiezo en un mercado de la capital mexicana. Con los medallones que hallan se transportan quinientos años al pasado y llegan a la gran México-Tenochtitlán, y ahí conocen a Yoali y Cuautli, dos niños de esa época, una guerrera jaguar y un guerrero águila. Y empiezan las aventuras”.

Un largo y laborioso trabajo

Guerrero continúa:

“Ha sido un proceso muy largo, muy laborioso, todas las ilustraciones son hechas a mano por el ilustrador, no hay nada de inteligencia artificial, ni esas cosas. Cada ilustración está perfectamente elaborada y el nivel de trabajo es espectacular. Cada imagen es como una pintura, un cuadro. La verdad estamos muy orgullosos del trabajo hecho.

Te lo platico en exclusiva que mi idea es además crear la caricatura en movimiento para niños. Que esto traspase el papel y se convierta en una serie o en una película para que llegue a todo el mundo. Ojalá alguna plataforma levante la mano y quiera llevarlo a la pantalla.

-¿Cómo trabajó con el dibujante las características de los rostros?

-Absolutamente todos los detalles están controlados por mí. Queríamos que los niños fueran morenos como nosotros, que tuvieran los rasgos de los niños mexicanos, que fueran dos niños y dos niñas, no que fueran puros niños o puras niñas. Que fueran infantes que trabajaran en equipo, porque en México la solidaridad, el trabajo en equipo, la familia son valores muy importantes, ya que entre todos nos apoyamos mucho, y no fijarse en otros superhéroes, ya que muchos niños se disfrazan de superhéroes de otros países.

“Y yo quiero que los niños se disfracen ahora de guerreros mexicas, que se sientan orgullosos de sus raíces, su cultura, se quieran vestir de guerrero águila, guerrera jaguar, en fin. Es cierto que es una ficción, pero a veces la ficción es más poderosa que la misma verdad, que la realidad, y te forja una identidad, una cultura. Y si no contamos nuestras historias, van a desaparecer, y un pueblo sin historia está destinado al fracaso. Además, muchas de nuestras historias para niños son extranjeras. Y está muy bien, pero los valores no son mexicanos, y nuestra cultura se debilita. Entonces vivimos en una especie de cultura de préstamo, rentada, que no es nuestra”.

Trabajo laborioso de equipo. Foto: Cortesía Iani Guerrero

-Para la Caniem es el mejor del 2025.

-El libro lo edita Cuentos Arte Sana, es una pequeña empresa mexicana de dos mujeres, Paulina Vargas y Paulina Seguí. Todo el trabajo está hecho en México. Es decir, el libro está impreso en México. Todas las personas que trabajaron son mexicanas. Es un volumen que compite en calidad con cualquiera del mundo. Se puede conseguir en Amazon, y la verdad estamos muy contentos, muy sorprendidos de ser el Mejor Libro Infantil y Juvenil, porque fue un trabajo sorprendente, la verdad, no nos esperábamos eso. Y la Caniem nos seleccionó y estamos muy contentos.

Confiesa que sus hijos están maravillados:

Se sienten super poderosos, muy fuertes, les encanta. A partir de aquí abren la puerta a un mundo maravilloso, donde ellos empiezan a descubrir las pirámides, van hacia Teotihuacán, al Templo Mayor, al Museo Nacional de Antropología, empiezan a ver los poemas que había sobre las pinturas, la arquitectura. Incluso te platico que estamos haciendo una edición bilingüe, náhuatl y español. Justo deseamos hacer una edición bilingüe para llevarla a más lados y rescatar todavía más esta parte de nuestra historia.

-¿Cómo fue la investigación histórica?

-La trabajé con muchas personas. En este libro hubo alrededor de unas diez personas involucradas, tanto gente en el lado artístico: Tania Téllez, una grandísima asesora visual, te ayuda muy bien a ordenar visualmente todo para que se sienta equilibrada la imagen; diseñadores: Sofía Guadarrama, especialista en maquetación; José Coba, obvio, y hubo especialistas que me ayudaron con en toda la parte histórica. A pesar de que es una ficción, obviamente estos niños no existieron, es un cuento para infantes; sin embargo, no quería cometer errores históricos o decir mentiras, porque es para los niños.

Valentina, Efra, Yoaly y Cuatli. Foto: Cortesía Iani Guerrero

Concluye:

“Puedo decir que hay un antes y un después con Pequeños guerreros mexicas: Como muchas veces cuando me llegan los textos, me cuestiono ¿por qué estoy contando esto?, ¿qué le ofrezco al público? Este libro resuelve justamente esa necesidad de llevarle algo valioso a las infancias, algo valioso a los niños mexicanos. Y si lo adoptan los niños, pues para mí eso va a ser el regalo más maravilloso.

“Es muy complicado publicar, hay muy pocos apoyos, es una lucha contra corriente, la verdad. Vas remando en el mar acompañado, pero el mar es muy grande y muy difícil, y llegar aquí es un logro grandísimo. Y estamos muy emocionados de que le llegue a más gente. Los niños lo pueden ir leyendo en el coche, la casa, para que el abuelo se lo lea al nieto, para que el tío se lo lea al sobrino, los papás a las hijas o hijos, para llevárselo a la escuela.

“Los dibujos son muy llamativos. Se halla en algunas librerías de la Ciudad de México, pero está disponible en Amazon para que les llegue a cualquier rincón de México en dos días. Y nos pueden escribir en nuestras redes sociales @pequeños guerreros mexicas o @ianisguerrero, y les contestamos a todos”.