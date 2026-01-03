Ministerio de Cultura de Venezuela repudia la intervención de EU y llama a la solidaridad

Partidarios del gobierno se manifiestan en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026. Foto: AP / Ariana Cubillos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ministerio de Cultura en Venezuela repudió en un comunicado la agresión militar de Estados Unidos al pueblo venezolano, y exigió una "prueba de vida" de Nicolas Maduro.

Tras compartir en sus redes sociales el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela en donde se señala, repudia y denuncia la "gravísima intervención de Estados Unidos", así como el último llamado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante posibles ataques y/o desaparición de autoridades, el Ministerio de Poder Social para la Cultura hizo lo propio con una carta (Instagram @mincultura_ve).

En el documento con el sello del programa nacional "Gran Misión Viva Venezuela", se advierte que los promotores culturales repudian dicha agresión, "incluido el secuestro del Presidente de la República, Nicolás Maduro, y la Primera Combatiente, Cilia Flores". Se lee:

"Lo ocurrido constituye no solo una violación flagrante de nuestra soberanía. También supone una despreciable afrenta a la propia venezolanidad, cuyo gentilicio siempre estará asociado con la independencia y jamás a la subordinación, la esclavitud y el coloniaje.

"Una agresión tan brutal solo es imaginable como expresión de una guerra global del supremacismo imperialista contra la diversidad cultural que es propia e indisoluble de una humana Humanidad, por la que clama el canto del 'Cantor del Pueblo', Alí Primera".

Tras lo anterior la exigencia de una "prueba de vida de Nicolás Maduro":

"Exigimos al gobierno estadunidense prueba de vida del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y la Primera Combatiente Cilia Flores, secuestrados durante los ataques a las instalaciones militares y civiles, así como su inmediata liberación".

Finalizando con dos llamados, uno a la comunidad cultural para sumarse a movilizaciones sociales, y otro más a los gobiernos de América Latina para activar mecanismos de solidaridad:

"Las cultoras y cultores de la Patria en ejercicio de los poderes creadores del pueblo nos sumamos a todas las fuerzas sociales y políticas en la movilización nacional para repudiar esta arremetida e instamos al pueblo cultor y a los gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a activar los mecanismos de solidaridad con Venezuela, que es, en última instancia, la solidaridad con todos los pueblos del mundo".