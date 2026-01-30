Catherine O'Hara, actriz de “Mi pobre angelito”, muere a los 71 años

LOS ÁNGELES (AP).- Catherine O'Hara, actriz cómica canadiense y exparticipante de “SCTV” que interpretó a la agobiada madre de Macaulay Culkin en dos películas de “Home Alone” (Mi pobre angelito) y creó el personaje de Moira Rose en la comedia ganadora del Emmy “Schitt's Creek”, murió este día.

O'Hara falleció en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. No se dieron a conocer más detalles de inmediato.

La carrera de O'Hara despegó en el Second City de Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en su colaborador de toda la vida y su coprotagonista en "Schitt's Creek". Ambos formarían parte del elenco original del programa de sketches "SCTV", abreviatura de "Second City Television", que dio origen a un legendario grupo de comediantes esotéricos como Martin Short, John Candy, Andrea Martin, Rick Moranis y Joe Flaherty.

“Schitt's Creek” sería el triunfo que culminaría su carrera y la personificación perfecta de su talento cómico. La pequeña serie creada por Levy y su hijo Dan sobre una familia adinerada obligada a vivir en un pequeño pueblo dominaría los Emmy en su sexta y última temporada. Le trajo a O'Hara, siempre una figura querida, una nueva generación de fans y la colocó en el centro de la atención cultural.

También trajo consigo un renacimiento profesional que la llevó a un giro dramático en “The Last of Us” de HBO y a un papel estricto como productora de Hollywood en “The Studio”, ambos papeles que le valieron nominaciones al Emmy.

Le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus hijos Matthew y Luke.