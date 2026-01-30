Lila Downs celebra 30 años del Fondo Guadalupe Musalem con nueva canción y velada musical

OAXACA, Oax. (apro).- Con una velada musical y una canción inédita intitulada “Cambias mi mundo en un segundo”, la reconocida cantante Lila Downs celebrará el 30 aniversario del Fondo Guadalupe Musalem (FGM), que ha cambiado la vida de 207 estudiantes indígenas y afrodescendientes de bachillerato y 84 becarias universitarias provenientes de las ocho regiones de Oaxaca.

De igual forma, con este encuentro con la prensa, arranca el Fondo Guadalupe Musalem su campaña de procuración de fondos 2026, en un año especialmente significativo al conmemorar casi 30 años de trabajo continuo a favor de la educación de mujeres jóvenes indígenas y afrodescendientes de Oaxaca.

Para este 2026, la meta de la campaña es recaudar 3 millones 500 mil pesos, recursos que permitirán fortalecer los programas educativos y de acompañamiento integral del Fondo Guadalupe Musalem.

La ganadora al premio Grammy americano (2013, Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por “Pecados y Milagros”) y al menos cinco Latin Grammys (Mejor Álbum Folclórico por “Raíz nunca me fui”; “Balas y Chocolate”, “Raíz” y “Pecados y Milagros”), sorprendió al interpretar un adelanto del tema inspirado en las becarias y que será el título de su nuevo disco: “Cambias mi mundo en un segundo”.

Inspirada en las estudiantes indígenas que han transformado sus vidas, las de sus familias y sus propias comunidades, la también cantautora compartió un adelanto de su tema: “Tengo mi cuerpo, lleno de cumbia, ya no suena en mi patria la misma canción, sigue el sendero de tu alma clara, tu fusil de palabras, el pensamiento te liberó. Cambias mi mundo en un segundo, cambias mi mundo en un segundo y libre vas, cambias mi mundo en un segundo cambias mi mundo en un segundo y libre vas”.

Explicó que esta canción está inspirada en las becarias porque “cuando las escucho hablar después de que vienen como la oruga y se convierten en la mariposa fuerte que nos lleva y que nos representa y que además carga el peso del tiempo, es la que inspira estos versos.

Ya en entrevista, la cantante mexicana que es reconocida por su impacto en la música folclórica y regional y se ha consolidado como una de las voces más importantes de Latinoamérica, hizo un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a voltear la mirada a proyectos exitosos como el de las Becas Guadalupe Musalem, “que ha sabido comunicar la importancia de la educación en la vida, en el camino de la mujer en este mundo, en donde nos tocó habitar y en este rincón del mundo llamado Oaxaca, que también tiene sus propias naciones y no nada más vivimos del pasado milenario de grandeza sino que nosotros sobrevivimos y aquí estamos aquí vivitos y coleando en él”.

Considera que “estamos en un momento histórico” porque hay una mujer presidenta de la República y hay un ministro presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, para hacer cambios importantes a favor de las mujeres y “Oaxaca siempre ha sido ejemplar en tomar la iniciativa y hemos sido un ejemplo para nuestro país y para el mundo”.

Respecto al arte, opinó que “hay muchas canciones y muchas pinturas por hacer, muchos rescates arqueológicos que descubrir para seguir esta línea de orgullo y de fuerza que nos va liberando”.

Hizo hincapié en que el Fondo Guadalupe Musalem “ha sido un ejemplo internacional. Ya no es nada más a nivel nuestro país. Y bueno, en ese sentido sí tenemos muchas aliadas. Yo creo que podría eso fortalecerse. Entonces le hago un llamado a la presidenta y recordarle que ella tiene que tomar más en cuenta proyectos como este porque son proyectos que se muestra el ejemplo de las mujeres que han salido de él y yo creo que ella estará muy orgullosa”.

Gayne Rodríguez Guzmán, presidenta del Consejo Directivo del Fondo Guadalupe Musalem, secundó este llamado al manifestar que “sería muy importante poder acercarnos a ella (Claudia Sheinbaum) y mostrarle nuestro trabajo. Y pues esta es parte también del trabajo que ustedes podrían realizar, ayudarnos a difundir nuestra palabra, difundir nuestro proyecto y de alguna manera lograr acercarnos a esta mujer que tiene este cargo y que es muy importante”.

El acto reunió a integrantes del Fondo como Ximena Haidee Osorio Loaeza, becaria de bachillerato; Alejandra Olivera Hernández, graduada del FGM y estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Oaxaca; Adriana Gutiérrez Díaz, tutora del Fondo; Caroline Mendoza Leclere; la Rectora de la Universidad Anáhuac Oaxaca, y Lila Downs.

Durante su intervención, Alejandra Olivera Hernández compartió un testimonio inspirador sobre el impacto del Fondo en su vida: “Gracias a esta beca no solo continué mis estudios, también pude visualizar un futuro distinto. Aquí aprendí valores como el compromiso con mi comunidad y la importancia de regresar lo aprendido, porque somos luz y tenemos que compartir esa luz con más personas”.

Por su parte, Ximena Haidee Osorio Loaeza destacó que el FGM va más allá del apoyo económico: “El Fondo me enseñó a confiar en mí, a creer que mi voz importa y que mis derechos importan, y que ser mujer no significa pedir permiso para existir u opinar”.

En su mensaje inaugural, Gayne Rodríguez Guzmán subrayó la relevancia histórica del Fondo: “Son casi 30 años de trabajo arduo realizado por mujeres comprometidas con otras mujeres jóvenes. Gracias a la educación, no solo han cambiado sus vidas, sino también las de sus comunidades.