Realizarán ciclo académico sobre origen y vocación de Tenochtitlan en El Museo del Templo Mayor. Foto: Cortesía: INAH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la exposición “Tenochtitlan, origen y vocación de una ciudad”, vista ya por más de 80 mil personas en El Museo del Templo Mayor (MTM) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se llevará a cabo un ciclo de conferencias sobre el contenido de la misma muestra, sus piezas destacadas y su propio diseño museográfico y curatorial.

Son actividades gratuitas todos los sábados, a las 10:00 horas, del 31 de enero al 28 de marzo de 2026, y conmemorará el centenario del natalicio del historiador, filósofo y nahuatlato Miguel León-Portilla (1926-2019).

La conferencia inaugural será respecto al proceso creativo de la exhibición, la cual reúne 65 objetos para abordar la historia de la capital mexica, desde la salida de sus constructores de la mítica Aztlán, pasando por su surgimiento en el siglo XIV, su apogeo, colapso y el devenir de sus remanentes, hasta nuestros días.

Estará a cargo de la subdirectora de Museografía del MTM, Bianca Moreno Alarcón, y de los titulares de Curaduría, Promoción Cultural, Resguardo de Bienes Culturales y de Restauración del museo, Judith Alva Sánchez, Mitzy Alcalá Contreras, Gonzalo Díaz Pérez y Edgar Briseño Zúñiga, respectivamente.

Para el 7 de febrero el académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Pastrana Flores, hablará de “Coatepec, un episodio de migración mexica”.

Después, la directora del MTM, Patricia Ledesma Bouchan, y el filólogo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Manuel Hermann Lejarazu, conversarán en torno al citado proceso migratorio de los mexicas y sus parangones dentro de la mitología universal.

El 21 de febrero, el l investigador emérito del INAH y fundador del Proyecto Templo Mayor, Eduardo Matos Moctezuma, remembrará los casi 50 años de actividades exploratorias y de conservación en los vestigios del?Huey Teocalli.

Luego, los investigadores del Centro INAH Guerrero, Gerardo Sámano Díaz y Miguel Pérez Negrete, quienes, junto con el titular de esta dependencia, Héctor Torres Calderón, platicarán de la producción cerámica dentro de comunidades guerrerenses, como San Agustín Oapan.

De ese poblado, ubicado en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, proviene una de las piezas estelares de la exposición, la cual pertenece al acervo del Museo Comunitario “Macehual Tlalxihuayotl Calli” y en su decorado retoma el conocido episodio del águila posada sobre un nopal mientras devora una serpiente, señal que habría anunciado a los mexicas el lugar donde fundar su capital.

En las conferencias del 7 y 14 de marzo intervendrán la historiadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, María Castañeda de la Paz, y el etnohistoriador del Museo Nacional de Antropología (MNA), Humberto Chavarría Moreno; los temas serán, respectivamente, la continuidad de los dioses y de la nobleza tenochca bajo el orden virreinal y las representaciones del Escudo Nacional mexicano en las piezas etnográficas del citado recinto.

Hacia e 21 de marzo, el director del MNA, Antonio Saborit García-Peña, quien fue parte del grupo de especialistas que curó la exposición, evocará, desde la literatura y la historia, el?“Memorial de la isla y su mar dulce”.

Y Miguel Pastrana estará a cargo de la última sesión, el 28 de marzo, en la cual analizará la iconografía, materialidad, contexto histórico y descubrimiento de uno de los monolitos mexicas más icónicos: el Teocalli de la Guerra Sagrada.

Todas las charlas serán en el Auditorio “Eduardo Matos Moctezuma” del MTM (Seminario No. 8, Centro Histórico de la Ciudad de México). Y la muestra?“Tenochtitlan, origen y vocación de una ciudad”- que revisa la historia de la fundación de esa metrópoli más influyente en Mesoamérica- permanecerá hasta marzo de 2026.

Cabe destacar que entre los objetos arqueológicos más emblemáticos que se podrán encontrar en este recorrido están: una escultura de guerrero águila, elaborada en arcilla, hallada en la Casa de las Águilas, al norte del Templo Mayor, así como un pendiente zoomorfo que representa a un colibrí con un pico de oro puro, asociado al numen del sol y la guerra, Huitzilopochtli.

Localizada en 1985, en la antigua Casa del Marqués del Apartado, en el Centro Histórico capitalino, el Águila Cuauhxicalli aparece también como una de las esculturas de roca volcánica más sobresalientes en la exposición.