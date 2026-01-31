Muere Gerardo Taracena, actor de Apocalypto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día se dio a conocer el fallecimiento del actor y bailarín Gerardo Taracena, reconocido por su participación en la película Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, publicó la ANDA en redes sociales este 31 de enero de 2026.

De acuerdo con el currículum del intérprete mexicano, Taracena alcanzó un notable éxito en taquilla con películas como El Infierno, Salvando al Soldado Pérez y la ya mencionada Apocalypto.

A lo largo de su carrera también trabajó bajo la dirección de realizadores “de gran relevancia” en la industria cinematográfica, como Luis Estrada, Beto Gómez, Rodrigo Plá y Mel Gibson.

“Estudió Arte Dramático en la UNAM. Con su trabajo ha recorrido los principales festivales de cine internacionales de Latinoamérica con cintas independientes como El violín y La zona, y también ha triunfado en taquilla con cintas comerciales como Qué culpa tiene el niño y Las Aparicio”, sostiene el currículum del actor.

En el ámbito televisivo, Gerardo Taracena participó en diversas series producidas para el mercado latinoamericano, entre ellas Capadocia, producida por HBO; Los Simuladores, producida por Sony Pictures Television; así como en Narcos: México, producción global de Netflix.