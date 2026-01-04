“Avatar: Fuego y Ceniza” recauda mil mdd a nivel mundial tras tres semanas en taquilla

NUEVA YORK (AP).- Hollywood inició 2026 con “Avatar: Fuego y Ceniza” encabezando la taquilla por tercera semana consecutiva y con esperanzas de un año lleno de éxitos de taquilla después de un decepcionante 2025.

En tres semanas desde su estreno, "Fuego y Ceniza" ha recaudado mil millones de dólares a nivel mundial. El tercer capítulo de la épica Pandora de James Cameron recaudó 40 millones de dólares en su tercer fin de semana en los cines norteamericanos, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo.

"Fuego y Ceniza" está logrando su mayor recaudación internacional; hasta la fecha, ha recaudado 777.1 millones de dólares a nivel internacional. El domingo, The Walt Disney Co. superó la marca de los mil millones de dólares, afirmando que "consolida otro logro monumental para la innovadora franquicia de James Cameron".

Pero durante las vacaciones, no se trató solo de la venta de entradas del fin de semana. Toda la semana fue lucrativa para Hollywood, con la mayoría de las escuelas aún cerradas. ¿Qué impulsó la venta de entradas, más allá de "Avatar"? Sydney Sweeney , Timothée Chalamet y "Zootopia 2".

El éxito más sostenido en cines durante la temporada navideña fue para una película que se estrenó en noviembre. Sin embargo, "Zootopia 2" de Disney ha tenido una permanencia notable. Quedó en segundo lugar con 19 millones de dólares, una caída de tan solo el 4% respecto al fin de semana anterior.

La secuela animada ha recaudado mil 590 millones de dólares en seis semanas. Esto convierte a "Zootopia 2" en la segunda película animada más taquillera de Disney, solo superada por la fotorrealista "El Rey León" de 2019 (mil 660 millones de dólares).

"The Housemaid", el thriller de giros inesperados protagonizado por Sweeney y Amanda Seyfried, también se convirtió en un éxito navideño para Lionsgate. Recaudó 14.9 millones de dólares durante el fin de semana, lo que le supuso una recaudación de 75.7 millones de dólares a nivel nacional en tres semanas. Disminuyó solo un 3% con respecto al fin de semana anterior. A nivel internacional, "The Housemaid", cuya producción costó unos modestos 35 millones de dólares, ha sumado 57.3 millones de dólares.

Así como el estrellato de Sweeney impulsa "The Housemaid", también lo hace el de Chalamet con "Marty Supreme". El estreno en A24 también tuvo un buen desempeño en su tercer fin de semana, recaudando aproximadamente 12,6 millones de dólares. Tras dos semanas de amplio estreno, la frenética historia de tenis de mesa de Josh Safdie ha recaudado 56 millones de dólares en Norteamérica, superando la anterior película del director, "Uncut Gems" (50 millones de dólares a nivel mundial).

Casi todo lo que se proyecta en cines sufrió pequeñas caídas con respecto al fin de semana anterior. La comedia de acción de Sony, "Anaconda", protagonizada por Jack Black y Paul Rudd, bajó un 31% y recaudó 10 millones de dólares en su segundo fin de semana. "Song Sung Blue", de Focus Features , cayó solo un 17% en su segundo fin de semana, con 5.9 millones de dólares. La película con una banda de covers de Neil Diamond, protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, ha recaudado 25 millones de dólares en Estados Unidos.

Con "Avatar: Fuego y Ceniza" y una amplia variedad de éxitos menores, Hollywood comenzó el 2026 con fuerza. Las ventas totales aumentaron un 26,5 % con respecto al mismo fin de semana de 2025, según la firma de datos Comscore.

La industria cinematográfica viene de un mal 2025, en el que la asistencia al cine nacional continuó disminuyendo. Las ventas de entradas en Estados Unidos y Canadá en 2025 ascendieron a 8 mil 900 millones de dólares, un aumento del 2% respecto al año anterior, según Comscore, pero aproximadamente un 20% por debajo de los niveles prepandemia. Esta ligera mejora fue notablemente menor de lo previsto y también se vio impulsada por el aumento de los precios de las entradas. Las entradas vendidas disminuyeron de más de 800 millones en 2024 a alrededor de 780 millones en 2025.

La industria se encuentra ahora a la espera de un cambio potencialmente trascendental con el acuerdo de Warner Bros., uno de los estudios más favorables a las salas de cine, para vender a Netflix. Este acuerdo de 83 mil millones de dólares está pendiente de aprobación regulatoria.

Sin embargo, los estudios se muestran cautelosamente optimistas de que 2026 podría ser el mejor año de taquilla de la década. Un calendario de estrenos repleto de franquicias emblemáticas, como las nuevas películas de "Toy Story", "Vengadores", "Spider-Man", "Super Mario Bros." y "Dune", ha generado esperanzas de un cambio de rumbo.