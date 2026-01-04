Comunidad artística internacional pide firmar carta en Change contra intervención de EU en Venezuela

Manifestantes se congregan para denunciar el ataque estadunidense a Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026, en la Plaza Pershing de Los Ángeles. Foto: AP Foto/William Liang

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la plataforma Change.org, Jocelyn Pantoja creó una carta donde los Artistas y Poetas por la soberanía de Nuestra América hacen un llamado urgente a firmarla para prevenir conflictos y mantener la paz mundial tras el bombardeó en Caracas, Venezuela.

La misiva lleva 378 rúbricas. La argumentación es: “Hoy más que nunca debemos alzar nuestra voz colectiva, ante la violencia, la intervención y la vulneración de la soberanía de los pueblos, la palabra y el arte no pueden guardar silencio”.

Desde Artistas y poetas por la soberanía de Nuestra América -se señala- “condenamos toda acción militar e injerencista, exigimos el cese inmediato de la violencia y reclamamos el respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos”.

La carta específica:

“La paz en la región latinoamericana no debe ponerse en riesgo. Poco antes de las 02:00 horas del sábado 3 de enero del 2026, el ejército de los Estados Unidos bombardeó la Ciudad de Caracas, Venezuela, y otras regiones del país, provocando una grave situación de inseguridad y temor entre los ciudadanos venezolanos. Este acto representa no sólo una agresión directa contra nuestra soberanía, sino también una violación clara y contundente del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas”.

Dicho escrito, “estipula la igualdad soberana de todos sus miembros, la obligación de cumplir de buena fe sus compromisos, el arreglo pacífico de controversias, así como la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza y la no intervención en asuntos internos de los estados miembros. El ataque del ejército estadounidense no sólo infringe estas normas, sino que también pone en peligro la estabilidad de toda la región latinoamericana”.

El texto sigue:

“Este tipo de acciones militares desestabilizan la paz regional e internacional, creando tensiones que afectan a todos los pueblos del continente. Exigimos a las autoridades pertinentes que se detengan inmediatamente estas operaciones militares en territorio venezolano y que se respete la soberanía de Venezuela.

“Pedimos a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA), y a líderes mundiales que intervengan para asegurar una paz duradera. Necesitamos que se ponga en marcha un diálogo urgente entre todas las partes implicadas para solucionar este conflicto y evitar que se desencadene una crisis humanitaria mayor.

“La comunidad internacional debe recordar que la paz no se logra mediante la guerra, sino a través del entendimiento y la cooperación. Instamos a todos los ciudadanos preocupados por el mantenimiento de la paz mundial a unir sus voces para detener este bombardeo injustificado”.

Al final invitan a firmar esta petición para presionar por una solución pacífica a este conflicto.