Estos son los mejores eventos culturales de enero 2026 en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este nuevo año arranca en la Ciudad de México con una agenda cultural vibrante que incluye festivales, exposiciones y espectáculos al aire libre, que aprovechan el inicio del 2026 para reunir a la comunidad en torno al arte y la cultura.

Recintos, museos y teatros, preparan sus primeras apuestas para la cartelera de enero, con diversas propuestas en espacios emblemáticos de la capital, que buscan ofrecer alternativas accesibles tanto para habitantes de la ciudad como para visitantes nacionales y extranjeros.

Obra de teatro “Personas, lugares y cosas”

La puesta en escena cuenta la historia de Emma, una actriz que es el alma de la fiesta y vive huyendo de la realidad. Sin embargo, en rehabilitación se enfrentara´ al papel más difícil de todos: ser ella misma.

Fecha: 5 y 12 de enero, a las 20:00 horas.

Ubicación: Teatro Milán (Lucerna 64, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc).

Cuando el río no suena. Una exposición de Víctor Solís

¿Qué va a pasar cuando los recursos del planeta se hayan agotado? En torno a esta pregunta se construye la exposición de los cartones medioambientales del artista plástico Víctor Solís, que celebra 35 años de trayectoria.

Fecha: hasta el 31 de enero, de miércoles a domingo en un horario de 11:00 a 15:00 horas.

Ubicación: Centro Cultural Universitario Tlatelolco (Av. Ricardo Flores Magón 1, colonia Nonoalco, Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc).

Shalimar, 100 años de amor en el Museo del Perfume

En una icónica casona en el corazón del centro histórico, el Museo del Perfume invita a sumergirse en el universo de Shalimar, el perfume de Guerlain, que ha conquistado corazones por 100 años. Arte, historia, diseño y aroma se entrelazan en esta exposición temporal única.

Fecha: hasta el 18 de enero, de martes a domingo.

Ubicación: Museo del Perfume (Calle de Tacuba 12, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc).

Indie Fest

El Bar Doberman reunirá una gran variedad de agrupaciones y cantantes independientes de música indie en un evento solo para mayores de 18 años.

Fecha: 18 y 25 de enero; y 1 de febrero, 14:00 horas.

Ubicación: Bar Doberman (Donceles 12, entre calle Bolívar y Eje Central, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc).

Mirar desde dentro: Autismo y Fotografía

Una muestra de 45 piezas del fotógrafo mexicano Iván Macías, ganador del segundo lugar en la categoría Retrato Individual del World Press Photo 2021, llega para acercar al público a la neurodivergencia a través de la fotografía.

Fecha: hasta el 15 de febrero, de martes a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Ubicación: Museo Archivo de la Fotografía (República de Guatemala 34, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc).

Shrek Run 2026

La CDMX se pintará de verde con la carrera inaugurada por Shrek y su mejor amigo Burro, personajes que han marcado por igual a pequeños y adultos. Con su inconfundible buen humor, buscan invitar a familias y amigos a disfrutar del primer evento deportivo del año, con distancias de 5 y 15 kilómetros.

Fecha: 18 de enero, a partir de las 6:30 horas.

Ubicación: Paseo de la Reforma.

https://www.instagram.com/p/DQxjCGajRdA/

The Jury Experience. Muerte por IA: ¿Quién paga el precio?

¿Alguna vez te imaginaste participar en un juicio legal? The Jury Experience llega como una puesta en escena inmersiva en la que el público se adentrará en un drama judicial en el que tendrán que anteponer la justicia para dar el veredicto final.

Fecha: hasta el 21 de febrero, con diversos horarios disponibles.

Ubicación: Centro Cultural Universitario Tlatelolco (Av. Ricardo Flores Magón 1, colonia Nonoalco, Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc).

Revueltas a 4 pianos

En el marco del Festival Internacional de Piano, el concierto “Revueltas a 4 pianos” llega a la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario en honor a Silvestre Revueltas, uno de los compositores más destacados del siglo XX.

Fecha: 10 de enero, de 20:00 a 22:00 horas.

Ubicación: Sala Nezahualcóyotl, Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria (Av. Insurgentes Sur, alcaldía Coyoacán).

OFUNAM 90 aniversario: Carmina Burana

La Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM) inaugura su primera temporada 2026 con el clásico evento de gala: Carmina Burana de Carl Orff, escrita entre 1935 y 1936, y basada en una selección de poemas de los siglos XII y XIII.

Fecha: 17 de enero, de 20:00 a 22:00 horas.

Ubicación: Sala Nezahualcóyotl, Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria (Av. Insurgentes Sur, alcaldía Coyoacán).

Mercado Nocturno del Juguete San Juan Xalpa

A lo largo y ancho de aproximadamente 15 manzanas, las calles de Iztapalapa se convierten en un gigantesco mercado de juguetes, con feria, infinitas opciones de comida y antojitos, música en vivo, innumerables productos y hasta los mismos Reyes Magos.

Fecha: 5 y 6 de enero.

Ubicación: San Juan Xalpa, Iztapalapa.

Tim Burton, El Laberinto

La experiencia inmersiva que combina arte y tecnología ofrece una oportunidad única a los fanáticos de Tim Burton para explorar los diferentes mundos creados por el cineasta. Con un laberinto en el que cada persona elige su propio recorrido, se podrán apreciar obras de arte originales, acompañadas de réplicas exactas de escenarios y personajes, que harán sentir al visitante dentro de una película.

Fecha: hasta el 18 de enero.

Ubicación: Av. Constituyentes 500, Casino del Bosque.

Roscas de reyes

La clásica partida de rosca de reyes se realizará en distintas zonas de la capital. El martes 6 de enero podrás visitar las siguientes locaciones:

? Barco Utopía: Parque Lineal Periférico Oriente Esquina con Av. Luis Mendez, Eje 6 Sur, a las 14 horas.

? Deportivo Morelos: José María Morelos 93, Niño Jesús, Tlalpan, a las 17 horas.

? Bosque de Tláhuac: Av. la Turba S/N, Miguel Hidalgo, Tláhuac, a las 16 horas.

? Parque Tacuba: Calle Aquiles Serdán 16, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo, a las 14 horas.

? Torres de Potrero: Av. Alta Tensión 94, Torres de Potrero, Álvaro Obregón, a las 12 horas.