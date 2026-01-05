Festival “Luces de invierno” en la CDMX contó con millón y medio de asistentes. Foto: X: @CulturaCiudadMx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival "Luces de Invierno", de temporada navideña, concluyó este fin de semana con un total de 1.5 millones de asistentes durante 16 días de encuentro. Cifra récord de asistencia en temporada decembrina.

La programación realizada a través de la Secretaría de Cultura capitalina inició el 20 de diciembre de 2025 y concluyó de manera oficial la noche de este domingo 4 de enero, la mayor parte de esta efectuada en el zócalo capitalino.

El festival abrió con iluminación de tres árboles de nochebuenas del Suelo de Conservación, un Nacimiento Monumental, un Túnel de Luz, y un escenario en la Plaza Mayor, donde se realizaron 76 actos.

Entre los conciertos con mayor audiencia destacaron el de Los Cardenales de Nuevo León que congregaron hasta 70 mil personas al ritmo del regional mexicano; los Askis, banda icónica de la cumbia andina en México, con 60 mil asistentes; y las Víctimas del Doctor Cerebro que llegaron a 80 mil en el zócalo.

Mención aparte el concierto de fin de año, con una programación especial de música electrónica frente al Ángel de la Independencia, en Avenida Reforma, que recibió el 2026 con una audiencia de 250 mil personas.

El repertorio de "Luces de Invierno" en el zócalo también incluyó música de artistas como Los K’comxtles, Cecilia Toussaint, Carolina Ross, La Coreañera, Hispana, Sonex, Cimarrón; y este domingo 4 de enero el cierre a cargo de Valeria Jasso, Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club y Ana Tijoux.

Aunque la mayor parte de las actividades se realizaron en la Plaza Mayor, hubo otras 15 sedes en toda la capital que incluyeron pastorelas, posadas comunitarias, y música, algunos de ellos todavía programables hasta este 6 de enero de "Reyes Magos".