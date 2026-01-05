INAH reactiva sus “Paseos Culturales” con temáticas como Día de Reyes, quiromancia y el porfiriato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recordó que, tras la temporada navideña, se reactiva su programa Paseos Culturales 2026, que arranca con una actividad este 6 de enero con motivo de los “Reyes Magos”.

Los Paseos Culturales INAH (PCI) tienen más de seis décadas en la historia del instituto, y ofrecen más de 100 destinos programados anualmente con personal especializado, todos ellos con previa reservación, pues en muchos casos tienen cupo limitado.

La agenda inicia el martes en el marco del Día de Reyes, con la actividad “¡Vamos a buscar al niño! Historia de la Rosca de Reyes”, en el que se llevará a los participantes a rastrear dicha figura por distintas panaderías representativas en el Centro Histórico de esta ciudad, a la par de conocer el desarrollo de la comercialización y consumo de este pan tradicional.

Y en línea con ese paseo y la tradición del “niño” en la rosca, el 1 de febrero se realizará la visita “La fiesta de las candelas”, en el barrio de La Merced.

El 11 de enero tocará turno al recorrido “Correos y telegramas: historias de comunicación”, en donde se dará un vistazo a ese sistema de comunicación en México, este inicia en el emblemático Palacio Postal –desde donde se enviará una carta–, y el Museo del Telégrafo, edificio que data de los inicios del siglo pasado mismo que albergó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

El viernes 16 se realizará “El tarot, la quiromancia y el arte”, por una de las exposiciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL) “Bajo el signo de Saturno”, que explora el fascinante mundo de dichas prácticas ocultistas. Y al final un taller de quiromancia donde se hablará de las líneas de las manos.

El paseo del 17 de enero será “Panteón Jardín y el cine de oro mexicano” donde se recordarán las vidas de algunos actores y personajes del séptimo arte y la cultura popular nacional, como Pedro Infante, Salvador Flores y Jorge Negrete, cuyas tumbas o cenotafios se ubican en ese conocido cementerio.

Al día siguiente será “Al oriente de la Nobilísima Ciudad de México: el Carmen, la Santísima y La Merced”, donde se visitarán tres edificaciones religiosas erigidas por la orden de las Carmelitas, la archicofradía de la Santísima Trinidad y los mercedarios.

El sábado 24 será turno del Museo Nacional de Antropología, donde los paseantes explorarán cómo diferentes pueblos prehispánicos de Mesoamérica concibieron a las deidades pluviales –asociadas con la guerra, el trueno y la enfermedad–, cuáles eran sus representaciones y qué rituales se realizaban para apaciguarlas.

El paseo del domingo 25 será “Reales y pesos: historias de la Casa Moneda”, en donde se visitarán los museos Nacional de las Culturas del Mundo y Numismático Nacional.

Y para terminar, el sábado 31 será “La Bella Época en México”, que transportará a los participantes a la opulencia de la élite durante el periodo del porfiriato, para explorar sobre grandes construcciones, calles, avenidas y discursos que se concibieron bajo el ideal de convertir a la Ciudad de México en “la París de América”.

En todos los casos, para conocer reservaciones, costos y recomendaciones, el INAH tiene habilitado los teléfonos (55) 5212 2371, 5553 2365 y 5553 3822 de lunes a viernes, de 9 a 18 horas; y el correo electrónico: reservaciones@inah.gob.mx.