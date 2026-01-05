La serie de drama médico “The Pitt” regresa con su segunda temporada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de obtener Mejor Serie, Mejor Actor (Noah Wyle) y Mejor Actriz de Reparto (Katherine LaNasa) por su primera temporada en los Critic’s Choice Awards 2026, “The Pitt” regresa con su segundo periodo, donde un bebé abandonado, tensiones internas y un ciberataque convierten una jornada médica en una carrera contrarreloj.

El estreno de la segunda etapa de la trama médica estadounidense- creada por R. Scott Gemmill- será este 8 de enero en HBO MAX. El protagonista es Wyle, quien inició su carrera interpretando a John Carter en el también drama médico del canal NBC, “Urgencias” (1994-2009).

En “The Pitt” se sigue al personal del departamento de emergencias mientras intentan superar las dificultades de un único turno de 15 horas en el ficticio Pittsburgh Trauma Medical Hospital. La primera temporada, de 15 capítulos, se lanzó el 9 de enero del 2025, y además, fue reconocida con el Emmy.

Ahora en la segunda temporada se retoma meses después, justo antes del sabático planeado por el Dr. Robby (Wyle), pero todo da un giro inesperado cuando aparece un bebé abandonado en el centro de traumatología. Lo que comienza como un día típico en “The Pitt” pronto se convierte en una jornada intensa, llena de altibajos emocionales, llegadas sorpresa y un ciberataque que pone en riesgo la seguridad de todo el hospital.

A medida que aumentan las tensiones y se ponen a prueba las relaciones, el equipo se ve obligado a enfrentar desafíos personales y profesionales que llevan a todos al límite. Con la presión en aumento cada segundo cuenta.

Además de Wyle, forman parte del reparto Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Sepideh Moafi y LaNasa, quien es Dana Evans, la enfermera jefa de urgencias.

Cabe destacar que la comunidad médica ha elogiado el proyecto por su precición, representación realista de trabajadores de la salud y abordar los desafíos psicológicos que se enfrentan en un mundo pospandémico.