Académicos del INAH convocan a un “frente unido de Latinoamérica contra el imperialismo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Académicos del INAH firmaron una carta condenando la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, en la que convocan al pueblo de México a organizarse en defensa de la soberanía y apoyo a los pueblos de América Latina.

Con la firma de 184 investigadores y especialistas de todo el país, con nombres de personalidades como Josefina Ramírez Velázquez, Rosa María Zúñiga, Elsa Hernández Pons, Osvaldo Camarillo, Florencia Peña, Leopoldo Rodríguez, Alberto Calderón Vega, entre muchos otros, se recuerda en el documento que el “secuestro” a Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores es una violación grave a la soberanía del pueblo venezolano y, en especial, al derecho internacional.

Y tras recordar que lo realizado por el gobierno estadunidense representa “un acto de guerra imperial que revive el imperialismo”, reconocen la resistencia de Venezuela y el derecho a su autodeterminación, apuntando:

“Advertimos sobre el peligro para México, donde ya se observan patrones de criminalización y llamados a intervención militar por parte de sectores opositores”. Tras lo cual exigen:

El cese de acciones hostiles.

La formación de un frente unido en América Latina contra el imperialismo.

El rechazo a las injerencias extranjeras en el apoyo y financiamiento a grupos opositores favorables al intervencionismo.

El respeto irrestricto a la Carta de las Naciones Unidas en donde se postula el respeto a la libre determinación y a las soberanías nacionales, especialmente los artículos primero y segundo.

Culminando la misiva con el siguiente mensaje:

“Convocamos al pueblo de México a organizarse y defender su soberanía y en apoyo a todos los pueblos hermanos de América Latina… ¡La lucha de Venezuela es nuestra lucha!, ¡Cese de hostilidades a Venezuela!, ¡Fuera las manos imperialistas de América Latina!”.