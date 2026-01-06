Los Reyes Magos, los primeros "zoroastros", están en el Munal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la muestra "Bajo el Signo de Saturno. Adivinación en el arte", que se encuentra en estos días en el Museo Nacional de Arte (Munal), se explora la cultura visual a través de elementos como la adivinación o el porvenir, y como parte de ésta a los primeros viajeros que, guiados por los astros, llevaron riquezas al niño mesías.

La exposición, conformada por 200 obras, abre con un núcleo dedicado a la astrología titulada "Los reyes magos" (1910), a quienes se les consideran los primeros zoroastros, es decir, aquellos que miran las estrellas para entender el camino y la llegada de Jesús.

Esa pieza del artista duranguense Ángel Zárraga llegó al Munal en 2015 y se ha abordado a través de distintas lecturas, en esta ocasión, el recinto propuso una revisión "alquímica", tomando como referencia los estudios que hizo el políglota mexicano Ernesto de la Peña, quien fue considerado uno de los 17 sabios de finales del siglo XX.

A decir del curador del Munal, David Caliz, abordaron ese tema porque Jesús estaría regido bajo el signo de Capricornio, cuyo planeta es Saturno, de ahí el título de la exhibición. Dijo sobre la obra:

“De la Peña nos regala una visión interesante. Él se fija en los regalos que se le otorgan al nacido, regido por el planeta Saturno: el oro, que es el material con el que gobernará en el mundo de los hombres; el incienso, que también reconoce su carácter espiritual y sagrado, y la mirra, que se utilizaba como ungüento para ungir a los muertos, vinculado también a la idea de que gobernará en el mundo de los espíritus”.

A decir del curador, esa pieza es modernista al tiempo de que recupera los conceptos exóticos del orientalismo, que se pueden ver en los cuerpos de los reyes, en las transparencias y los brocados de las capas, además de ofrecer algunos guiños sobre arte popular mexicano, específicamente en las vasijas y las bateas de Michoacán.

“Con todo esto, Zárraga recupera lo mejor de ambas tradiciones: la europea, en términos de un gran conocimiento sobre el simbolismo, el modernismo, el orientalismo, así como de los libros antiguos, puesto que la obra podría ser el frontispicio de un libro de horas, donde se da cuenta de la llegada de los Reyes Magos con el elefante, los caballos y toda la comitiva que van a arropar al Niño Jesús. Pero también refleja su conocimiento sobre el arte popular mexicano”.

Para finalizar, recordó que Melchor, Gaspar y Baltasar -quienes representan a los distintos continentes-, aparecen en los llamados "evangelios apócrifos", de donde se tomarían sus nombres:

“La cartografía misteriosa que marca la estrella de Belén indica dónde se encontrará el 'Niño Jesús'. En la representación de Ángel Zárraga se nos presenta un niño fantástico, que carga al mundo entre sus brazos.”

"Bajo el Signo de Saturno. Adivinación en el arte", que aborda una propuesta sobre las representaciones esotéricas en el arte, se encontrará en el Munal (Tacuba 8, Centro Histórico) hasta este 18 de enero.