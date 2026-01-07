“La empleada”, película que denuncia el abuso doméstico con el drama y el suspenso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Basada en el bestseller internacional “The housemaid” de la estadunidense Freida McFadden, la película “La empleada” (Estados Unidos, 2025), dirigida por Paul Feig, es un thriller psicológico que sorprende cada que avanza, y se centra en la violencia doméstica, la mentira, la manipulación y el sexo.

Es un triángulo amoroso con Millie Calloway (Sydney Sweeney), una joven que está en libertad condicional luego de haber purgado 10 años en prisión y vive dentro de su destartalado automóvil; Nina Winchester (Amanda Seyfried), una mujer con evidentes perturbaciones mentales que comparte una mansión con Cecilia (Indiana Elle), su hija de 11 años, y Andrew (Brandon Sklenar), su millonario marido dueño de una compañía de procesamiento de datos. Nina contrata a Millie como empleada doméstica y cocinera, y empiezan situaciones absurdas, y además, los secretos que esconde cada uno salen poco a poco a la luz.

La cinta con atmósfera inquietante, tensión constante y una historia que atrapa desde lo más cotidiano se halla en los cines de México.

El cineasta Feig (Royal Oak, Míchigan, 1962) es también guionista y productor de cine y televisión. Es conocido por dirigir la serie “Mad men” y la comedia “Bridesmaids”.

El guión es de Rebecca Sonnenshine, quien traspasó la novela sin modificarla. El libro se publicó en el 2022 y se han vendido más de tres millones de ejemplares, y se mantuvo durante 130 semanas en la lista de bestsellers de “The New York Times” y ha sido traducido a 45 idiomas.