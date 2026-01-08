Café Tacvba pide que se retire su música de Spotify por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Café Tacvba, la banda de rock alternativo mexicana solicitó a sus disqueras, Universal Music México y Warner Music México, retirar su catálogo musical de Spotify, al considerar que la plataforma “contraviene sus principios artísticos y sociales”.

El vocalista de la agrupación, Rubén Albarrán, explicó en redes sociales que las razones detrás de esta decisión son: las inversiones en armamento del fundador de la plataforma; la publicidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE); el esquema injusto de regalías para los artistas; y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos.

“La música debe tener significado y debe apoyar a los pueblos, y darles fuerza, y no queremos que nuestras regalías y el dinero que nos quitan sean utilizados para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”, dijo el cantante.





Asimismo, el músico mexicano llamó a boicotear Spotify. “Personalmente invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia”.

Pablo Txino García, mánager de Café Tacvba, confirmó a Billboard que la postura de Albarrán es compartida por la banda, también integrada por Emmanuel del Real en los teclados, Joselo Rangel en la guitarra y Quique Rangel en el bajo.

Café Tacvba se suma a otros artistas como Massive Attack, Björk y Lorde, que han buscado retirar su música de Spotify, después de que se reveló que su CEO, Daniel Ek, invirtió 700 millones de dólares en la empresa de defensa Helsing, especializada en la producción de drones de combate.

Respuesta de Spotify

Un vocero de Spotify rechazó los señalamientos de Helsing, a través de un correo enviado a Billboard.

“Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania. Además, actualmente no hay anuncios de ICE en Spotify; la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas.

Además, el vocero afirmó que “Spotify es una plataforma para la música, y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes”.

Respecto a las críticas de Albarrán al esquema de regalías a los artistas, la plataforma consideró que “Spotify sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música. Constantemente pagamos el 70% de nuestros ingresos a los titulares de derechos”.

Sin embargo, el pago a los artistas ha sido un tema polémico desde hace años. En numerosas ocasiones, Spotify ha señalado que los ingresos dependen de los acuerdos entre artistas y disqueras. Su política contempla dos tipos de pago: regalías de grabación, destinadas a los titulares de los derechos de las grabaciones, y regalías de publicación, emitidas a editoras, sociedades de recaudación y agencias.

En el caso de Café Tacvba, banda ganadora de ocho Latin Grammys y un premio Grammy, sus primeros cuatro álbumes están bajo el sello Warner Music. Estos son: “Café Tacvba” (1992), “Re” (1994), “Avalancha de Éxitos” (1996), “Revés/Yo Soy” (1999) y “MTV Unplugged” (2005).

Además, publicaron cinco discos posteriores con Universal Music México: "Cuatro Caminos” (2003), “Sino” (2007), “El Objeto Antes Llamado Disco” (2012), el “CD/DVD Un Viaje” (2005) y “Un Segundo MTV Unplugged” (2019).

La petición de la banda mexicana de retirar su catálogo de Spotify se une a solicitudes similares de otros artistas. Hasta el cierre de esta información, su música sigue disponible en la plataforma.