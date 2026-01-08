Música para abrir 2026: Kanye West, Patrick Miller, Marta Sánchez, M2M y más

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si el 2025 se consideró un año fuerte en materia de música y conciertos masivos –dejando pendientes como es el caso del festival Axe Ceremonia–, este 2026 tiene en agenda diversas propuestas en enero, entre ellas el rave electrónico de Patrick Miller, el rock de Motolov, el pulso amoroso de la cantautora Silvana Estrada, el pop dosmilero de M2M, y el retorno tras 17 años de ausencia del polémico Kanye West “Ye”, entre muchos otros.

A los primeros shows del año también se suman figuras como José Madero (ex Panda), Los Askis, Gloria Trevi, La gusana ciega, Yandel, Weather Systems, Cynic y C-Kan en los distintos recintos de la capital mexicana.

Enero ha sido uno de los meses más esperados en materia internacional por las fechas de los metaleros Avenged Sevenfold y el rapero Kanye West, este último en dos presentaciones luego de haber agotado en minutos la primera en la Monumental Plaza de Toros La México con el concepto “Ye en la Ciudad de México”, en el que será el primer show del artista luego de su paso por el Shanghai Stadium de China, en julio de 2025.

Mención aparte las polémicas musicales y personales del rapero y alguna vez aspirante a la presidencia de Estados Unidos, su ideario a favor de Donald Trump y el movimiento Make America Great Again (MAGA), de ahí que muchos estén expectantes de West en tierras mexicanas.

Foro Indie Rocks!

Prismatic Shapes- 10 de enero

River Tiber y Govi- 15 de enero

Yo La Tengo- 20 y 21 de enero

Reyko- 22 de enero

Godspeed You! Black Emperor y La Bruja de Texcoco- 27 y 28 de enero

The Mystery Lights y Danny Lee- 29 de enero

Choclock- 30 de enero







Palacio de los Deportes

Patrick Miller- 10 de enero

Molotov- 31 de enero

She Past Away- 31 de enero (Pabellón del Palacio de los Deportes)

Estadio GNP

Avenged Sevenfold- 17 de enero

José Madero- 24 de enero







Auditorio Nacional

Leiva- 16 de enero

Los Askis- 18 de enero

Gloria Trevi- 22 de enero

La gusana ciega- 30 de enero

Yandel- 31 de enero







Arena Ciudad de México

La Parranda Tour (Alta Consigna, Virlán García y Perdidos de Sinaloa)- 16 de enero

El Flaco y sus amigos- 17 de enero

Los inquietos del Norte- 23 de enero

Grupo Bryndis- 31 enero







La Maraka

Marta Sánchez- 22 de enero

M2M- 23 de enero y 24 de enero

La Castañeda- 31 de enero





Pepsi Center

C-Kan- 24 de enero





Teatro Metropólitan

Silvana Estrada- 27, 28 y 29 de enero





Monumental Plaza de Toros La México

Kanye West- 30 y 31 de enero







Estado de México



