Música para abrir 2026: Kanye West, Patrick Miller, Marta Sánchez, M2M y más

Kanye West
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si el 2025 se consideró un año fuerte en materia de música y conciertos masivos –dejando pendientes como es el caso del festival Axe Ceremonia–, este 2026 tiene en agenda diversas propuestas en enero, entre ellas el rave electrónico de Patrick Miller, el rock de Motolov, el pulso amoroso de la cantautora Silvana Estrada, el pop dosmilero de M2M, y el retorno tras 17 años de ausencia del polémico Kanye West “Ye”, entre muchos otros.
Enero ha sido uno de los meses más esperados en materia internacional por las fechas de los metaleros Avenged Sevenfold y el rapero Kanye West, este último en dos presentaciones luego de haber agotado en minutos la primera en la Monumental Plaza de Toros La México con el concepto “Ye en la Ciudad de México”, en el que será el primer show del artista luego de su paso por el Shanghai Stadium de China, en julio de 2025.
Mención aparte las polémicas musicales y personales del rapero y alguna vez aspirante a la presidencia de Estados Unidos, su ideario a favor de Donald Trump y el movimiento Make America Great Again (MAGA), de ahí que muchos estén expectantes de West en tierras mexicanas.
Foro Indie Rocks!
- Prismatic Shapes- 10 de enero
- River Tiber y Govi- 15 de enero
- Yo La Tengo- 20 y 21 de enero
- Reyko- 22 de enero
- Godspeed You! Black Emperor y La Bruja de Texcoco- 27 y 28 de enero
- The Mystery Lights y Danny Lee- 29 de enero
- Choclock- 30 de enero
Palacio de los Deportes
- Patrick Miller- 10 de enero
- Molotov- 31 de enero
- She Past Away- 31 de enero (Pabellón del Palacio de los Deportes)
Estadio GNP
- Avenged Sevenfold- 17 de enero
- José Madero- 24 de enero
Auditorio Nacional
- Leiva- 16 de enero
- Los Askis- 18 de enero
- Gloria Trevi- 22 de enero
- La gusana ciega- 30 de enero
- Yandel- 31 de enero
Arena Ciudad de México
- La Parranda Tour (Alta Consigna, Virlán García y Perdidos de Sinaloa)- 16 de enero
- El Flaco y sus amigos- 17 de enero
- Los inquietos del Norte- 23 de enero
- Grupo Bryndis- 31 enero
La Maraka
- Marta Sánchez- 22 de enero
- M2M- 23 de enero y 24 de enero
- La Castañeda- 31 de enero
Pepsi Center
- C-Kan- 24 de enero
Teatro Metropólitan
- Silvana Estrada- 27, 28 y 29 de enero
Monumental Plaza de Toros La México
- Kanye West- 30 y 31 de enero
Estado de México
- DLD, Camilo Séptimo y Odisseo - 10 enero en Centro Cívico, Ecatepec.
- Dub FX, 24 enero en Soul Dread, Nezahualcóyotl.
- Here Comes the Kraken y Obesity, 30 y 31 de enero en Coacalco y Texcoco, respectivamente.