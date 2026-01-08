Trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos protestan para denunciar despidos injustificados

Trabajadores por honorarios de la Biblioteca Vasconcelos protestan después de que les llegaron correos electrónicos en los que les informaron de sus despidos. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con una protesta pacífica frente a la Biblioteca Vasconcelos, 31 trabajadores eventuales de la Biblioteca Vasconcelos denunciaron su despido, mismo que les llegó por correo electrónico, sin mayor explicación sobre el tema, ni firmas de autoridades.

Algunos de los trabajadores por “honorarios” de ese espacio cultural, situado en la colonia Buenavista, son fundadores con 20 años de servicio, mismos años que la biblioteca cumple este 2026.

Con pancartas en donde se leía “No al despido injustificado”, “Dejan a personal desempleado” y “Somos los fundadores de la Biblioteca Vasconcelos, nos quieren suplir con ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ y voluntarios sin conocer la información”, y “Basificación, reinstalación, ISSSTE”, los trabajadores exigieron una respuesta la tarde de este miércoles por parte de autoridades, pues argumentaron que durante años se les prometió una basificación.

Primero se manifestaron cerrando el Eje 1 Norte, lo que causó caos vial y afectaciones al sistema de transporte de Metrobús; y luego en las puertas de la Biblioteca Vasconcelos.

Sus rostros desencajados quedaron captados en videos y fotografías, en la protesta pacífica dejaron claro que –aunque conscientes de sus trabajos en situación “eventual”– regresarían en busca de una solución.

En septiembre de 2025, trabajadores agremiados al Sindicato Nacional de Cultura (Sinac) del SINAC realizaron paro de labores señalando “falta de seriedad y compromiso” de la Dirección General de Bibliotecas, a la que se acusó de no dar seguimiento ni resolver problemas administrativos.

Entonces denunciaron falta de mantenimiento –cierre de baños, ausencia de papel en sanitarios, goteras en el inmueble– y escasez de insumos de trabajo en el lugar, situación que también denunciaron meses antes, en abril de ese año. La Secretaría de Cultura informó que tras acuerdos con los sindicalizados, en ese momento, se retomaron las actividades regulares en la biblioteca.