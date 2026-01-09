Ana de la Reguera protagoniza y codirige “Un hombre por semana”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Ana de la Reguera cuenta que cuando leyó el guion cinematográfico “Un hombre por semana”, que se estrena en los cines del país, no pudo soltarlo:

“Me sentí completamente reflejada en la historia y en el personaje de Mónica, que me pareció entrañable, sobre todo porque muchos momentos los había experimentado en mi vida real y me reía de mi propia ‘desgracia’, y sé que muchas mujeres también. Recomenzar la vida amorosa después de los 40, cuando creemos que ese terreno ya está resuelto, exige un acto de valentía. En un mundo donde las formas de conectar han cambiado, las apps de citas se han vuelto un espacio común, pero también un territorio de vulnerabilidad, de corazones rotos, de miedo… y, al mismo tiempo, de esperanza”.

Sobre codirigir el filme expresa:

“Estoy muy agradecida por la oportunidad de codirigir mi primera película junto a Marco Polo Constandse y de trabajar siempre en favor de la historia. También con todo el elenco y el equipo de producción que confiaron en nosotros. Me siento muy orgullosa del trabajo que logramos juntos y esperamos que disfruten esta película”.

En la cinta, ha pasado un año desde que Mónica (De la Reguera) se divorció y, aunque se propuso crecer y mejorar como persona, no ha vuelto a salir en una cita. Preocupadas, sus amigas deciden hacerle una intervención para que salga con un hombre por semana, se divierta y tal vez encuentre un nuevo amor. El problema es que la última vez que Mónica salió con alguien, los teléfonos celulares apenas tenían cámara y las redes sociales no existían.

Emocionada y desesperada por reconectar con la vida, Mónica se embarca en una divertida y caótica aventura que posiblemente le haga entender que lo que necesita encontrar no es un amor… sino encontrarse a sí misma.

Constandse, director y productor de la industria cinematográfica desde hace más de 20 años, menciona que no escribió el guion, es de Adriana Pelusi e Itzel Lara:

“Este proyecto me llegó a través de Vinchenzo Gratteri y Gabriela Remírez. En un desayuno muy afortunado me invitaron a producir el largometraje. El guion aún no estaba terminado, pero me prometieron que en una semana lo tendría en mis manos.

“Llevaba tiempo buscando un proyecto que hablara desde el punto de vista de una mujer madura, de 40, sobre lo que significa salir al mundo de las citas hoy en día. Una mujer que ya se había imaginado su vida en pareja, en familia, y de pronto tiene que volver ‘a las canchas’. Y ese fue justo el guion que llegó, escrito por Adriana e Itzel.”

Rememora que faltaba encontrar a la directora del filme y a quien interpretaría a Mónica:

“Aunque me entusiasmaba mucho la idea de dirigir la historia, tanto el resto del equipo creativo como yo sentimos que era importante que la película contara con una visión femenina en la dirección. Pero no se hallaba a la realizadora y decidí concentrarme en el personaje Mónica. Había trabajado antes con Ana de la Reguera y la conozco desde hace varios años, así que la llamé para pedirle su opinión sobre el guion, aunque, la verdad, mi intención era ver si le interesaba interpretar a Mónica Martínez. Para mi sorpresa, me dijo que ya le habían mandado el guion, pero que no lo había podido leer porque estaba filmando en España.

“Me aseguro que, si el proyecto me entusiasmaba, lo leería pronto. Tres horas después me escribió: ¡Me gusta mucho! ¿Quién la va a dirigir? Le respondí que estábamos buscando directora. Me preguntó: ‘¿Por qué no la diriges tú? ¿No se te antoja?’ Le dije que sí, que me encantaría, pero que sentía que una óptica femenina le sumaría mucho al proyecto. Y ahí vino su respuesta: ‘¿Y si la dirigimos juntos?’ Dos pájaros de un tiro: salí con actriz y codirectora.”

También actúan Martín Altomaro, Patricia Garza, Roberto Quijano y Epy Vélez. Y en participaciones especiales, están Amanda Miguel como Narradora y José María de Tavira como Santiago.