Casa de la infancia de David Bowie en Londres se abrirá al público el próximo año. Foto: Heritage of London Trust vía AP

LONDRES (AP).- El dormitorio de David Bowie podría convertirse pronto en la nueva atracción turística de Londres.

La casa donde el músico pasó de ser un escolar suburbano a una estrella del rock 'n' roll fue comprada por una organización benéfica que planea abrirla al público.

El Heritage of London Trust dijo el jueves que la casa del trabajador ferroviario del siglo XIX en el suburbio de Bromley, en el sur de Londres, será restaurada a su decoración de los años 1960 y se abrirá al público el próximo año.

Los visitantes podrán recorrer el dormitorio de 2.7 por 3 metros, "donde una chispa se convirtió en una llama", dijo la organización benéfica.

Bowie, nacido como David Jones, vivió en la casa con sus padres desde 1955, cuando tenía 8 años, hasta 1967, cuando ya era un músico en activo de 20 años hambriento de fama.

Geoffrey Marsh, cocurador de la exitosa exposición de 2013 del Victoria and Albert Museum, “David Bowie Is”, dijo que la casa es donde “Bowie evolucionó desde un colegial suburbano común hasta los comienzos de un estrellato internacional extraordinario.

Como él mismo dijo: "Pasaba tanto tiempo en mi habitación que era mi mundo entero. Tenía libros allí arriba, mi música allí arriba, mi tocadiscos".

Desde Bromley, Bowie emprendió un viaje creativo que lo llevó a Filadelfia, Berlín y Nueva York, a través de impactantes cambios de estilo y géneros musicales, desde el folk-rock hasta el glam, el soul, la electrónica y la new wave. Su cancionero incluye clásicos como «Space Oddity», «Changes», «Life on Mars», «Starman», «Young Americans» y «Heroes».

El fideicomiso de patrimonio se apresuró a comprar la casa cuando salió a la venta el año pasado. No ha revelado cuánto pagó. Otras casas en la misma calle se han vendido recientemente por más de 500 mil libras (670 mil dólares), un precio modesto para los estándares londinenses.

El proyecto de la casa, financiado por los herederos de Bowie, ha recibido una subvención benéfica de 500 mil libras y busca recaudar otros 1.2 millones de libras en donaciones. El fideicomiso patrimonial prevé abrir la casa a finales de 2027 para visitas del público y talleres creativos para niños.

La directora del Heritage of London Trust, Nicola Stacey, dijo que la casa ofrecerá a los visitantes una visión de los orígenes creativos de Bowie y de la vida doméstica en las décadas de 1950 y 1960, un período de enorme cambio social.

"Me interesa que no se sienta estático, que no se sienta estéril, que haya una sensación de familia viviendo allí", dijo. "Y una sensación de que realmente te has adentrado en la vida de David Bowie en los años 60".

El anuncio se produjo mientras los fanáticos conmemoran una década desde la muerte de Bowie a los 69 años el 10 de enero de 2016, dos días después del lanzamiento de su último álbum, "Blackstar".

Una década después, el legado cultural de Bowie en música, estilo y diseño sigue inspirando. Su archivo de 90 mil piezas se abrió al público el año pasado en el Centro David Bowie del Museo V&A, en el este de Londres.

Dijo que “la idea de reinvención” que Bowie encarnaba sigue siendo inspiradora hoy en día.

“Estamos acostumbrados a que la gente tenga personalidades muy diferentes y lo celebramos de una manera que no se celebraba en los años 60”, dijo. “Y él ayudó a impulsar el cambio”.

George Underwood, un amigo de la infancia, dijo que la casa era donde “pasábamos mucho tiempo juntos, escuchando y tocando música”.