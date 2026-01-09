MARCO presenta su programa expositivo 2026; contará con “Noches de Verano” por Mundial de Fútbol

Las exposiciones que se presentarán este 2026 en el El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO). Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) expuso su programa expositivo y de educación para el 2026, año en el que buscará fortalecer su discurso artístico desde el norte del país; inaugurará una muestra en colaboración por los 50 años de la Colección FEMSA; y realizará un “guiño” a los pamboleros nacionales e internacionales por el Mundial del Fútbol con el programa “Noches de Verano”.

La directora del MARCO, Taiyana Pimentel, en compañía de Indira Sánchez, Gerente de Educación del museo, presentó a medios neoleoneses y en streaming, el esquema 2026 del recinto que este 28 de junio llegará a 35 años de existencia.

A la par de recordar que aún albergan la magna muestra “¿Cómo salimos?” de Teresa Margolles, primera retrospectiva de la sinaloense, la curadora de arte reveló que el 2026 traerá “Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA”, a inaugurarse el 20 de marzo, misma que incluirá 170 obras de más de 115 artistas latinoamericanos de los siglos XX y XXI (incluido el colectivo Torolac y sus trabajos en relación a la migración), incluidas las adquisiciones de los últimos cinco años.

Así, esa muestra tomará toda la planta baja del Marco, de la Sala 1 a la 5, para mostrar obras de artistas clave en la historia del arte latinoamericano de Remedios Varo, Leonora Carrington, Lygia Clark, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, a la par de artistas contemporáneos como Francis Alÿs, Vivian Suter, Damián Ortega y Julio Galán.

Se detalló sobre la muestra:

“Las constelaciones abordan la fragilidad y disputa de los límites geográficos; la relación entre cuerpos y territorios; las cartografías urbanas; las fracturas y continuidades de las estructuras coloniales; los relatos que la historia del arte ha omitido; las transmutaciones y transformaciones alquímicas; y un caleidoscopio de expresiones abstractas y geométricas presentes en América Latina”.

Para el 10 de abril tocará turno a la artista emergente Wendy Cabrera Rubio, que presentará una video-instalación que abordará las prácticas que promovieron el gobierno estadunidense con los migrantes en el ‘Programa Bracero’, cuestionando un momento histórico en la relación bilateral México- EU y la propaganda gubernamental. La propuesta es una colaboración entre la artista Cabrera Rubio y el investigador Jairo Antonio Hoyos.

Otra exhibición será “Gabriel de la Mora: La Petite Morte”, a presentarse el 24 de abril, una co-producción del MARCO junto al Museo Jumex, en torno a seis secciones temáticas (Cuerpos, Borradura, Calor, El filo del deseo, Tacto y El placer del espectador), con énfasis en dos preocupaciones centrales del artista: la muerte en sí misma y el placer sexual extático.

El 8 de mayo se inaugurará “Charles & Ray Eames” dedicada a los reconocidos diseñadores estadunidenses, capaces de enlazar lo artesanal y lo industrial, lo lúdico y lo científico, lo local y lo cosmopolita, con énfasis especial en el viaje de Charles a Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí en 1933.

Entre esa exposición y los 35 años del MARCO, que se cumplen en junio, ese mes habrá “Noches de Verano” con énfasis en el Mundial de Fútbol (pues Nuevo León albergará cuatro partidos de ese encuentro deportivo), con música internacional para lo cual el museo aún se encuentra detallando el programa con consulados y artistas.

En su turno, Indira Sánchez, Gerente de Educación del MARCO, recordó que habrá nuevas estrategias en materia de educación para este año a partir de las exhibiciones mencionadas, mismas que fungirán como “detonantes conceptuales” que permitirán activar diálogos interdisciplinarios en torno a temas como la naturaleza, el territorio, la memoria, el cuerpo, la materialidad y la condición social contemporánea.

De esta manera, a lo largo del año, tendrán diálogos y encuentros con artistas, académicos, curadores, diseñadores, especialistas en sostenibilidad, visitas guiadas, y un taller de bordado colectivo, cuyas convocatorias se podrán consultar en línea.

A pregunta expresa de Proceso sobre el sello de MARCO para este 2026, Pimentel respondió:

“El programa de MARCO en los últimos cinco años ha estado dirigido conscientemente –y creo que el museo lo ha hecho a lo largo de su historia–, en mantener un esquema de exposiciones que pretende posicionar al cuerpo del norte en la historia del país, del continente, y del mundo; para nosotros, mi equipo de trabajo, para el Consejo, entender que la responsabilidad del MARCO es brindar una construcción artística desde cómo se piensa en este lugar del país, en Nuevo León, entendida como una capital pujante en su diálogo con los ejes culturales hacia el norte y el sur, es lo que define nuestro pensamiento, y obviamente nuestro programa”.

La directora del MARCO también comentó que a finales de enero la web del museo renovará su diseño, será bilingüe, y se reactivará la adquisición de entradas online.