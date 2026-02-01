Este año el MUAC va a la búsqueda de su autosustentabilidad

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Luego de un 2025 donde se replanteó la seguridad del recinto tras agresiones que lo tocaron físicamente, el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM se reafirma al anunciar cuatro exposiciones para el primer semestre -dos de ellas a partir de este 7 de febrero-, más un proyecto de “energía verde” que lo volvería autosustentable.

Aunque las instalaciones del MUAC hoy se ven intactas, una protesta antigentrificación del año pasado que se desvió al Centro Cultural Universitario de la UNAM terminó causando destrozos en la fachada del museo, un “episodio lamentable” a decir Tatiana Cuevas, su directora desde mayo de 2024. La violencia los obligó a revisar sus protocolos de seguridad. Dijo:

“Al final la afectación nos cimbró a todos los integrantes de Cultura UNAM, no sólo al MUAC, por las pintas en las explanadas, la Librería Julio Torri... fue una afectación de furia generalizada que culminó aquí.

“Más que cambiar, revisamos protocolos más cámaras, y fortalecimos esa misión del MUAC como un espacio de diálogo, de escucha, e independientemente al fortalecimiento de la infraestructura, creo que lo importante fue la reprobación desde la sociedad, fue la mejor aliada y la mejor muestra de solidaridad. La violencia no es el camino y nunca lo será, ningún espacio se encuentra libre de protesta, pero hay que insistir en la conciencia de no llevarse por el impulso, y buscar la vías para conducir las protestas a soluciones”.

Tras ello, el MUAC amplió su horario de cierre durante el segundo semestre del año (jueves y sábados pasó de las 18 a las 20 horas), más la entrada gratuita a todos los alumnos de la UNAM (desde el 1 de julio de 2025), y jueves en horario extendido con entrada gratuita para todo el público, cerrando el tema con lo siguiente:

“Esas medidas no fueron resultado de esa violencia, sino de una gestión de principios de 2025. Coincidió, pero permitió continuar con más fuerza y dejar el mensaje de que somos un museo abierto y de diálogo”.

Cueva. Programa extenso. Foto: Cortesía MUAC

De cara al 2026, el MUAC anunció cuatro exposiciones para el primer semestre:

Los grupos y otras revueltas artísticas. Redes y colectividades en México 1976-1985, que abrirá el 7 de febrero, y donde replantea la narrativa de los colectivos artísticos en México durante los años setenta y ochenta.

Néstor Jiménez. Uno entre millones, que forma parte del programa de exposiciones dedicadas al trabajo de artistas menores de 40 años. También a partir del 7 de febrero.

Desde el umbral, reunión de artistas e investigadores de múltiples disciplinas, como un reto en la separación entre la naturaleza y lo humano desde su constitución política.

Tim Hecker, primera intervención del músico experimental canadiense en un museo de México, para estrenar una pieza compuesta ex profeso para el Espacio de Experimentación Sonora (EES).

Todo ello aunado al replanteamiento de procesos de trabajo en lo transversal mediante un Programa de Extensión y Difusión, más un proyecto de largo aliento (le tomará 2-3 años), propiciarán que el inmueble del Centro Cultural Universitario (CCU) se convierta en autosustentable. La historiadora del arte relató sobre todo esto:

“En el caso de la primera exposición mencionada, es resultado de una colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Posgrado de Historia del Arte en Estudios Curatoriales… es de largo aliento para contribuir a la historiografía del arte reciente en nuestro país.

“Está enfocada a la práctica de los colectivos que transformaron el quehacer en México, el compromiso como agentes sociales, activistas y denunciantes ante situaciones políticas enardecidas que venían de 1968; esta investigación suma a la universidad y a una época trascendental para ella, porque muchos de estas agrupaciones surgen en la UNAM”.

Detalló que se recuperarán obras que por su carácter fueron efímeras para recrearse ahora en el MUAC, con permiso de los artistas, y en acuerdo con ellos también se integrarán a la colección del MUAC.

Comentó que a partir de la práctica historiográfica se descubrieron 12 colectivos más a los 12 que se conocen de esa época, de manera que aparecerán Proceso Pentágono, Grupo Suma, Grupo Tetraedro, el Taller de Investigación Plástica, Tepito Arte Acá, entre otros. Además, a lo largo de la exposición habrá un coloquio con todos los investigadores del proyecto.

En el caso de la muestra Néstor Jiménez. Uno entre millones, que forma parte de la serie de exposiciones enfocadas a creadores jóvenes cuyas prácticas amplíen lenguajes artísticos, comentó:

Lo que estamos logrando es concretar exposiciones con nuevas obras. El año pasado estuvieron Natalia Flores y Andrew Roberts, ahora la de Néstor es la tercera exposición, fue interesante su desarrollo y presentará un nuevo mural que retrata una serie de fachadas de los rumbos por donde transita, que habla de la composición social de las familias y que hace un homenaje a las fachadas que tenían un moño negro, como símbolo de un duelo. El título alude a la posibilidad de un individuo que se pierde entre millones pero que también destaca entre millones.

En relación a Desde el umbral -cuya apertura es el 3 de junio-, consignó que forma parte de un proceso de trabajo transversal a partir de todas las áreas del MUAC, por lo cual comentó sobre su creación:

“Decidimos enfocarnos en temas de ecología y sustentabilidad, curatorialmente acota la aproximación en torno a sus problemas, y los derechos que involucran a lo humano sin dejar de perder que muchos de estos derechos se violan en distintas circunstancias en el mundo entero, y ampliar la noción de derecho a propiedades de la naturaleza, a los ríos y los lagos.

“Conjuga la perspectiva de distintos artistas, pero también de investigaciones de colectivos transdisciplinarios que están trabajando el umbral de estos derechos”.

Desaparecidos de Nuestra América (Solidarte, 1984). Foto: Fondo Arte Correo/Mauricio Guerrero. Centro de Documentación Arkheia (DGAV, MUAC), UNAM

Curiosamente esta muestra se acota a un proyecto alterno en el MUAC este año que formaría parte de una primera etapa de colaboración con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, para apuntar a la renovación de infraestructura del museo con el fin de contar con sistemas de energía verde para la climatización y electricidad:

“Estamos en diálogos, va a ser un proceso largo de dos-tres años que incluye también el tema de conservación de obras. Es interesante porque cada departamento en el MUAC ya había observado algunas inquietudes, por ejemplo, sobre el rango de temperatura y humedad que se han hecho estudios respecto al contexto en que se determinó este estándar que data de los años sesentas, a partir de una decisión que se tomó en el norte global sin tomar en cuenta que los del sur global no contamos todos con todos los recursos para cumplir esas medidas. Y lo que se investiga es ampliar este rango de temperatura y humedad que puede hacer que más museos cumplan con esa norma sin poner en riesgos las obras.

Todo esto son trabajos tras bambalinas del quehacer de un museo, pero lo vamos a compartir en su momento con el público, apuntado hacia las buenas prácticas.

Cuevas apuntó que en otros años había interés y anteproyectos con ideas de autosustentabilidad para el MUAC, pero esta vez esperan concluir.

Mientras que la muestra Tim Hecker, primera intervención del músico aquí, “forma parte del proyecto de un artista que tendrá el reto de adecuar una pieza que va a estrenar, adecuándola a los 22.2 canales auditivos del Espacio de Experimentación Sonora en el MUAC, el contraste de esto y la particularidad de escucharla en una pieza que empatice y agudice las posibilidades del escucha”.

El recinto, por la autosustentabilidad. Foto: Instagram @muac_unam

Finalmente, para este primer semestre, el recinto dará continuidad a proyectos de extensión y difusión con talleres mensuales como ¡Punto extra! y Viernecitos, para el público infantil; el taller Hackea tu outfit, para adolescentes; el Diplomado Introductorio al Arte Contemporáneo; y el programa de mediadores universitarios de arte: Enlace MUAC, con el objetivo de fortalecer la formación artística y la vinculación social de los universitarios y público en general.

Las fechas y convocatorias para estas actividades, más la oferta actual que incluyen las exposiciones de las artistas Delci Morelos, Marta Palau, Rini Templeton, más la de Mercedes Nasa en el EES (con actividad de un concierto en vivo para marzo próximo), se pueden consultar en https://muac.unam.mx.