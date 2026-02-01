“Fuera el ICE”, dice Bad Bunny tras ganar el Grammy

Bad Bunny y Gloria Estefan fueron algunos de los artistas galardonados el domingo en los Grammy en una ceremonia marcada por el apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos ante las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Al recibir el premio de mejor álbum de música urbana latina por "Debí tirar más fotos", Bad Bunny fue muy claro en su rechazo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE.

"Antes de agradecer a Dios, voy a decir fuera el ICE", dijo Bad Bunny, provocando una ovación de pie en la Arena Crypto.com incluyendo a Karol G y Marcello Hernandez, quienes presentaron el premio de álbum de música urbana.

"También quiero decirle a todos que es difícil no odiar en estos días, a veces somos contaminados", dijo. "El odio se vuelve más poderoso con más odio, lo único que es más poderoso que el odio es el amor".

El astro puertorriqueño también compite en la categoría de álbum del año por "Debí tirar más fotos", así como canción y grabación del año por "DtMF".

Previamente, durante la Premiere de los Grammy, la ceremonia no televisada en la que se entrega la mayoría de los premios, Bad Bunny se llevó el Grammy de interpretación de música global por "EoO".

Gloria Estefan sigue sintiendo nervios en el escenario

También en la Premiere Gloria Estefan se llevó el premio a mejor álbum latino tropical por "Raíces". La cantante cubana entró al escenario con un vestido negro de corte asirenado y un gran adorno floral plateado en la cintura, acompañada de su inseparable esposo Emilio Estefan, quien compuso la mayoría de las canciones del álbum.

"Gracias, 50 años después y todavía el corazón se me dispara", dijo en español, y agregó viendo a su marido: "Bebé, gracias por este álbum increíble que produjiste para mí, eres el mejor, sigues siendo mi mayor inspiración".

Emilio Estefan habló después en inglés, recordando los orígenes de la carrera de ambos.

"Lo único que puedo decirles es que hace 50 años fuimos de los primeros grupos en grabar bilingüe; me enorgullece que lo hubiéramos hecho con los dos idiomas (inglés y español)", manifestó. "Me enorgullece ser latino, muchas gracias".

Con este Grammy, Gloria Estefan suma cinco Grammy y cinco Latin Grammy, incluido uno por álbum tropical tradicional, el cual obtuvo en noviembre por "Raíces".

Momentos después, tras bambalinas, Gloria Estefan expresó su temor sobre el destino de menores de edad en centros de detención migratorios.

"Tengo miedo", dijo Estefan. "Hay cientos de niños en centros de detención. ... No reconozco a mi país en este momento".

Otros latinos se pronuncian contra políticas migratorias actuales en Estados Unidos

Por su parte, el cantante estadounidense y líder cristiano evangélico Israel Houghton, de la agrupación Israel & New Breed, aprovechó su triunfo en la categoría de álbum de música cristiana contemporánea por el álbum en español "Coritos Vol. 1" para enviar palabras de apoyo a los hispanos en Estados Unidos, temerosos en este momento ante la mano dura del gobierno de Trump contra la inmigración.

"Somos parte de un reino que no puede ser derrumbado", señaló Houghton en inglés. "Sean amables con la gente en su comunidad, amén".

Gonzalo Rubalcaba fue otro de los ganadores que se expresaron a favor de la comunidad hispana.

"Me gustaría pedir amor, apoyo y respeto para cada latino y extranjero que viene a este país", dijo al recibir su premio a mejor álbum de latin jazz por "A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole", un Grammy que comparte junto con Yainer Horta y Joey Calveiro.

Otros artistas como Joni Mitchell y Khelani lucieron prendedores para protestar por la presencia del ICE en algunas ciudades.

Grammy para "Papota"

Al ganar su primer Grammy, en la categoría de álbum de rock o música alternativa latina por "Papota", el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso recibió su trofeo vestido con trajes kaki de estilo futurista.

"A toda la gente que confió en nosotros, estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron a nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, ¡los amamos!", manifestó Paco Amoroso.

"Papota" es el primer EP del dúo de música alternativa y fue lanzado tras su álbum debut "Baño María". Su gramófono se suma a los cinco Latin Grammy que ganaron en noviembre por "Papota" y algunas de sus canciones.

La Premiere también tuvo como ganadora a Natalia Lafourcade con el premio a mejor álbum de pop latino por "Cancionera"; Carín León, quien consiguió el gramófono de álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por "Palabra de to's (seca)" (su segundo Grammy en su segunda nominación), y los astros brasileños Caetano Veloso y Maria Bethânia, quienes se impusieron en la categoría de álbum de música global por "Caetano e Bethânia Ao Vivo". Estos ganadores no estuvieron presentes en la ceremonia.

La noche de Gabriela Ortiz

La compositora mexicana Gabriela Ortiz tuvo una noche extraordinaria, pues su obra "Ortiz: Yanga" se llevó los premios de interpretación coral y compendio clásico, mientras que ella obtuvo el premio de composición clásica contemporánea por "Ortiz: Dzonot", una obra inspirada en los cenotes mayas.

"Están siendo gravemente dañados por contaminación y un desarrollo turístico descontrolado", leyó Ortiz en inglés en su discurso de agradecimiento por el premio para Dzonot. "A través de la música quería honrar su belleza y resistencia y al mismo tiempo crear consciencia sobre lo que está en riesgo".