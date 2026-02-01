Kanye West luce producción en la Plaza de Toros tras polémica por productos con simbología nazi (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La segunda fecha de Ye (Kanye West) en La Plaza de Toros se vivió entre el llamado de atención de la Embajada de Israel por la venta de productos pirata con simbología nazi, más de 30 canciones en escena, North West como la invitada especial, y mucho gas en escena como parte de la alta producción en escena que hacían visible el recinto desde algunos puntos de la ciudad.

La expectativa musical de "Ye Live in México" terminó. El espectáculo minimalista de 360 grados complació a sus seguidores con un escenario totalmente blanco, sin pantallas gigantes, mucho humo, precisa pirotecnia y cambios de luces, y un énfasis en una experiencia de sonido.

Las 36 canciones de West hicieron eco entre los presentes en poco más de dos horas, desde la primera parte del show con temas como Heartless, Can’t Tell Me Nothing, Niggas in Paris, Mercy, Blood on the Leaves, On Sight, Black Skinhead y Power y Bound 2.

Hacia la mitad del show la canción Only One fue el momento esperado donde North West (su hija mayor con Kim Kardashian), hizo su debut musical, seguidas de TALKING, BOMB, Piercing on my hand y su versión de EVERYBODY que hicieran famosos los poperos de Backstreet Boys.

Con Last Breath, experimentación de Ye con los corridos tumbados hubo intriga por saber si saldría Peso Pluma como invitado, pero no hubo nada.

Se incluyó la polémica "Famous" que generara enorme polémica en 2016 por líneas ofensivas hacia Taylor Swift, en especial por el video que mostraba a personajes de Swift, Donald Trump (ahora presidente estadunidense), Rihanna y el propio Kanye en una cama.

Hacia el final, las poderosas entre sus seguidores: Run This Town (JAY-Z cover), All Falls Down, Jesus Walks, Homecoming, la clásica dosmilera Flashing Lights (la más coreada de la noche), All of the Lights, Stronger, Ghost Town y Runaway.

Con el concierto también acabó la expectativa de Ye respecto a algún comentario, posición política y/o social en México, en especial por ser uno de los artistas que respaldan a Donald Trump y el movimiento Make América Great Again.

?La interacción fue prácticamente nula con el público, salvo dos comentarios breves sobre las canciones que interpretaría, West estuvo inmerso en el escenario recorriéndolo en un círculo imaginario.

Su reciente disculpa pública en un desplegado de una página en The Wall Street Journal por comentarios antisemitas, recordando al público que todo se debió a su Trastorno Bipolar Tipo 1, deja ver que el músico se encuentra en un momento de recuperación y madurez personal, y por tanto con control sobre sus actos.

Mención especial la del director musical del concierto, Rashu Murph, en quien recayó la mezcla en vivo, el músico con un lugar especial entre la primera y segunda fila de la Plaza de Toros prácticamente se echó el concierto al hombro.

Afuera del recinto, el comercio ambulante hizo de las suyas con venta playeras con simbología nazi (ello a pesar del llamado de atención de la Embajada de Israel en nuestro país este viernes), y otros elementos curiosos como osos del disco Graduation (2007), sudaderas del álbum "In a perfect World" (2025), y hasta playeras con leyendas de "I love?Taylor Swift Kanye West".