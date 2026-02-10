Cambios en el INBAL: nuevos titulares en el Museo del Palacio de Bellas Artes y de La Estampa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gestor cultural Mauricio Maillé será el nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes; y Laura Valencia, artista visual, la nueva titular del Museo Nacional de la Estampa (Munae).?

Así lo informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) que detalló que Maillé asumirá el cargo a partir de este 16 de febrero, y Valencia el próximo 2 de marzo, una vez concluidos compromisos profesionales previamente adquiridos.

Sobre los anteriores directores se expresó un reconocimiento a Daniel Garza Usabiaga y Emilio Payán, respectivamente, quienes concluyeron sus cargos "para emprender nuevos compromisos de trabajo", refirió el instituto.

"Con estos nombramientos, el INBAL reafirma su compromiso con el fortalecimiento de estos museos, la continuidad de su programación para este año y el impulso a la innovación en la experiencia museística", se lee en comunicado.

Además de adelantar que para este año "se realizarán mejoras" en las instalaciones de ambos recintos, particularmente en el Munae que conmemora 40 años de su fundación, sin detallar los trabajos.?

El INBAL comunicó también que Garza Usabiaga continuará de manera independiente, la colaboración con la Secretaría de Cultura federal en el desarrollo de proyectos curatoriales para distintos museos del INBAL.

En el caso del nuevo titular del Museo del Palacio de Bellas Artes, Maillé, es gestor cultural especializado en museos, exposiciones y proyectos curatoriales. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado en la planeación y realización de proyectos expositivos, curaduría, edición de libros de arte y diseño museográfico. Con más de 30 años de trayectoria, ha realizado alrededor de 70 exposiciones en México, Estados Unidos y Europa de destacadas colecciones fotográficas y acervos de arte contemporáneo.

Mientras que de Valencia se destacó su trayectoria como artista visual, impresora y coordinadora en talleres de grabado, así como en la gestión de proyectos colectivos de gráfica independiente. En 2013, cofundó la Unión de Coeditores Gráficos, y su obra se ha presentado en museos nacionales e internacionales como el mismo Munae, el Museo del Banco de la República en Bogotá, Museo Suizo de Arquitectura en Basilea y el Kunstquartier Bethanien en Berlín, entre otros.