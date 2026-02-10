El simbolismo en el espectáculo de Bad Bunny de en el medio tiempo del Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Para su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny transportó el campo de futbol en el norte de California a unas 3.500 millas (5.632 kilómetros), transformándolo en los campos de Puerto Rico. Incluso antes de arrancar con “Tití me preguntó”, el superastro puertorriqueño ya había impregnado el escenario con símbolos de la isla y un sentido de panamericanismo más amplio.

A continuación un desglose de los detalles ocultos a simple vista durante el set de 13 minutos.

Cañaverales

El espectáculo comenzó en un cañaveral, un homenaje al principal cultivo comercial de Puerto Rico cuando se convirtió en un territorio de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Aunque la isla pasó de ser una sociedad agrícola en la década de 1950 cuando se introdujeron incentivos fiscales para fomentar la manufactura, los jíbaros con pava (agricultores) se mantienen como un símbolo de la isla.

Personas vestidas de blanco

Los jíbaros comúnmente visten de blanco, como lo hizo Bad Bunny durante toda su aparición. Después de todo, el blanco ayuda a combatir el calor caribeño. Pero también hay un dicho común en América Latina: “Está vestido de punta en blanco”, que significa “vestido de blanco” y en un sentido más figurado, “bien vestido”.

El puesto de cocos

Con productos de “coco frío”, el puesto evoca los puestos caribeños que venden agua de coco fría y refrescante en la propia fruta, nada de esas cosas en caja que encontrarías en el supermercado. Solo añade una pajita. (Pero no lo derrames en tu ropa blanca, pues la manchará). La iconografía del coco proliferó en el espectáculo, incluyendo los dibujos de balones de fútbol de coco en la introducción.

Otros paradas en el espectáculo: dominó, un pasatiempo común; un salón de uñas improvisado; un puesto de oro y plata solo en efectivo; y un puesto de tacos. Después de todo, a todos les encantan los tacos.

Piraguas y Panamericanismo

Bad Bunny hizo una parada rápida para piraguas, un tipo de hielo raspado. Cada botella de jarabe presentaba una bandera diferente de América Latina, un tema recurrente en un espectáculo que se esforzó por reconocer la interacción y las similitudes entre los países de las Américas. Tomen a los boxeadores que siguieron poco después, Xander Zayas y Emiliano Vargas, quienes llevaban respectivamente las banderas de Puerto Rico y México en sus pantalones cortos. Puerto Rico y México tienen una rivalidad acalorada en el boxeo que se remonta a décadas, y ambos han presumido de múltiples campeones mundiales.

Bailando fuera de la casita había una variedad de celebridades con lazos a diferentes países de las Américas: las cantantes Cardi B (República Dominicana), Karol G (Colombia) y Young Miko (Puerto Rico), los actores Jessica Alba (México) y Pedro Pascal (Chile) y el jugador de béisbol Ronald Acuña Jr. (Venezuela). También estaban presentes la influencer Alix Earle y el socio comercial de Bad Bunny, Dave Grutman.

Y no podemos olvidar la música en sí: la secuencia incluyó una proyección del dibujo animado del sapo concho que se ha vuelto sinónimo de Bad Bunny y Puerto Rico, así como una aparición del director nicaragüense Giancarlo Guerrero.

La flor de maga de Lady Gaga

Uno de los segmentos más comentados del espectáculo fue la boda muy real oficiada en el escenario, donde los votos fueron seguidos inmediatamente por una actuación sorpresa de Lady Gaga. Vestida con un vestido azul claro, Gaga lucía una gran flor rosada-roja: la flor de maga, la flor nacional de Puerto Rico.

¿Un símbolo menos oficial de Puerto Rico? El pequeño niño dormido en las sillas en las afueras de la boda. Es una vista común en las reuniones latinoamericanas, ya que los niños se duermen en las camas improvisadas mientras sus padres bailan toda la noche.

Toñita

Después de la boda, era hora de la fiesta. Sirviendo un trago estaba Toñita, la dueña del Caribbean Social Club de Brooklyn, uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños en Nueva York. Recibió un saludo en su canción “NuevaYol”. En el revestimiento, hecho para parecerse a una marca de licor o cerveza, estaba la palabra “Conejo”, apropiado para El Conejo Malo (literalmente, “Bad Bunny”).

Las sillas de plástico de Ricky Martin

Martin no es ajeno musicalizar un evento deportivo importante (“La copa de la vida”, ¿la recuerdan?), Ricky Martin, otra leyenda puertorriqueña y estrella global, cantó “Lo que le pasó a Hawaii” de Bad Bunny sentado en una silla de plástico blanca frente a un árbol de plátano. No solo son las sillas una vista común en las reuniones, sino que el escenario también evoca la portada de “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny. Ese álbum acaba de llevarse a casa varios Grammy, uno de los cuales apareció justo antes de la actuación de Martin.

Postes de luz

Bad Bunny y varios jíbaros escalaron postes de energía chispeantes para una actuación de “El apagón”. El cuadro hacía referencia al catastrófico huracán María y sus secuelas, así como a los apagones crónicos que persisten en la isla.

La bandera puertorriqueña azul claro

La bandera puertorriqueña ondeada durante la actuación presentaba un tono más claro de azul que la bandera oficial, y no es un accidente de impresión. Es la bandera puertorriqueña original, un símbolo estrechamente asociado con el movimiento independentista. Cuando Estados Unidos tomó el control de la isla, el azul se oscureció para reflejar la bandera de Estados Unidos.

"Dios bendiga a América"

Toda la actuación fue una mina de oro para cualquier experto en vexilología, el estudio de las banderas. Hacia el final de su actuación, Bad Bunny proclamó: “Dios bendiga a América”, antes de recitar países de América del Norte, del Sur, Centro y el Caribe, mientras las banderas representativas desfilaban detrás de él. Fue un último guiño al panamericanismo y la idea de que “América” abarca mucho más que Estados Unidos. ___ Las periodistas de The Associated Press Maria Sherman y Mallika Sen contribuyeron a este despacho desde “NuevaYol”.