Previo a su disgregación, INBAL sorprende con anuncio de exposición de la “Colección Gelman Santander

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A unos días de saberse que una parte de la prestigiada Colección Gelman de México fue adquirida por el Banco Santander (España), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dio a conocer que a partir de este 17 de febrero se podrán ver 68 obras en el Museo de Arte Moderno (MAM).

Sin recorrido de prensa previo, mediante un comunicado, y el ‘shock’ en el sector de las artes visuales de lo que representa que una colección como la Gelman finalmente se disgregue –pese al deseo de sus fundadores de que permaneciera siempre en México, y la oportunidad del gobierno federal de haberla adquirido en algún momento–, se mostrará “Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” en el MAM.

La muestra reunirá 68 piezas –27 de ellas con declaratoria de Monumento Artístico– de uno de los acervos más representativos del arte moderno mexicano del siglo XX, y con ello un “reencuentro con el público en México tras casi 20 años sin exhibirse en el país”, resaltó la Secretaría de Cultura en el documento.

Y en palabras de la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, se lee en el comunicado:

“Para la Secretaría de Cultura es muy significativo y simbólico que la itinerancia de esta nueva etapa inicie en el país de origen de las y los artistas que la conforman y donde fue creada la colección, con el fin de que nuevas generaciones tengan acceso a obras fundamentales del arte moderno mexicano a 20 años de su última exhibición.

“Esto es resultado de meses de gestión con la Colección Gelman Santander, a través del INBAL, a quienes les agradezco el trabajo coordinado en aras de la difusión del arte mexicano”.

https://x.com/ccurieldeicaza/status/2020906157720703400

Sobre el recorrido de la misma se advierten cuatro núcleos temáticos: Retratos. Presencias construidas; Naturaleza: entre el orden y el caos; La creación de una nación, y Lo moderno: paradojas de una nueva realidad.

Entre las piezas que se verán se encuentran los retratos comisionados por Jacques y Natasha Gelman a artistas Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga y David Alfaro Siqueiros, además del icónico “Vendedora de alcatraces” (1943) de Diego Rivera que “revela la síntesis que construía entre vanguardia y tradición”.

Obra de José Clemente Orozco con un autorretrato realizado en acuarela y Salón México (1940), y un ‘gouache’ que pertenece a una importante línea de trabajo en la que el pintor representó una visión un tanto sombría con la vida nocturna de la Ciudad de México.

También se avizora que la producción de Frida Kahlo (que ocupa un lugar fundamental en la colección) tendrá un lugar importante en la exposición (cuyo ‘Autorretrato con collar’, de 1933 forma parte del cartel), con la muestra de diez óleos entre los que destacan Diego en mi pensamiento (1943).

Además, de obras de Gunther Gerzso, Carlos Mérida, María Izquierdo, Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo, entre otros.

La muestra se podrá ver hasta el 17 de mayo de este año, pues como la directiva de Santander informó el pasado 22 de enero, parte de estas inaugurarán el Centro Cultural Faro Santander en Cantabria, al norte de España.

El banco dejó claro que la intención es que las piezas se expongan “de manera permanente, pero dinámica” en ese espacio; sobre ello –y entre diversos puntos– el INBAL dio a conocer que dará seguimiento al traslado de las obras a España, y junto con la Fundación Santander supervisará el estado de conservación de cada una de ellas cuando éstas participen en alguna exposición?nacional?e?internacional. ?

“Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”, que se expone del 17 de febrero al 17 de mayo en el Museo de Arte Moderno, en Chapultepec, representa también una despedida simbólica de lo que fue la “Colección Gelman” en México y de un momento icónico de la valoración del arte en nuestro país.