Falleció el muralista Guillermo Monroy a los 102 años; fue discípulo de Frida Kahlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El muralista Guillermo Monroy Becerril, "Medalla Bellas Artes" y discípulo de Frida Kahlo, falleció este miércoles 11 a los 102 años. Sus restos son velados hoy y mañana en la funeraria Hispano-Mexicana de Cuernavaca, Morelos, según informó su hijo, el músico Guillermo Diego Monroy.

El artista michoacano de nacimiento murió en su casa, a un mes de haber cumplido los 102 años.

Apenas el año pasado expuso su obra como parte de la muestra "Los Fridos" en la Casa de la Cultura Reyes Heroles, y posteriormente en la Cámara de Diputados. Y previo a ello, en 2024, recibió la "Medalla Bellas Artes de Oro" en la categoría de Artes Visuales.

En 2023 fue reconocido con la "Venera José María Morelos y Pavón" por sus aportes a la cultura y el arte, y como "Morelense de Excelencia", en el estado donde decidió vivir desde hace casi 60 años.

También hace tres años, en el marco del 30 aniversario del Festival Miquixtli, recibió la Presea Miquixtli por trayectoria.

En 2021, la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos mostró en el Jardín Borda su trabajo de manera individual en una magna exhibición titulada “Guillermo Monroy, plástica revolucionaria y amorosa, una entrega total”.

Fue su hijo Guillermo Diego quien dio el comunicado del fallecimiento del pintor la tarde de este miércoles 11 de febrero:

“Guillermo Diego participa a familiares, amig@s, instituciones y medios de comunicación el fallecimiento de su padre, el gran maestro y artista, destacado representante de la plástica mexicana y alumno entrañable de Frida Kahlo, Guillermo Monroy Becerril”.

Originario de Tlalpujahua, Michoacán, estudió en la Escuela de Pintura y Grabado La Esmeralda en la década de los 40 con maestros como Diego Rivera, José Chavez Morado y Frida Kahlo.

Fue discípulo directo de Kahlo junto a Fanny Rabel, Arturo García Bustos y Arturo Estrada, destacando de este grupo las obras en la pulquería La Rosita, el Hotel Posada del Sol y en el Anahuacalli.