Jung Eun-woo: qué decía su último post y cuál fue su historia antes de ser actor de k-dramas

La muerte de Jung Eun-woo reactivó el interés por su último post y por su historia antes de iniciar su carrera en televisión.. Foto: Instagram @eun_woo109

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El actor surcoreano Jung Eun-woo murió el 11 de febrero de 2026 a los 39 años. Su fallecimiento se confirmó a través de reportes de medios locales y personas cercanas a su entorno. La causa de la muerte no se ha hecho pública.

Un día antes de su fallecimiento, el actor de k-dramas publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que generó reacciones tras conocerse la noticia. El 10 de febrero compartió imágenes de la cantante británica Amy Winehouse y del actor y cantante hongkonés Leslie Cheung, junto con una fotografía suya.

El texto que acompañó la publicación decía en inglés: “Missed, envious, regrettable” (“Extrañando, envidiando, lamentando”). Diversos reportes también señalaron que el mensaje incluía las siglas “PIR.BG”, cuyo significado no ha sido explicado por su entorno ni por su agencia.

Tras confirmarse su muerte, seguidores comenzaron a comentar esa publicación y a compartir capturas del mensaje. La cuenta del actor mantiene visible el contenido. Hasta el momento, su familia no ha emitido declaraciones adicionales sobre el significado del texto ni sobre las circunstancias del fallecimiento.

Las siglas y la reacción en redes sociales

Las siglas “PIR.BG” comenzaron a circular en redes sociales después de que usuarios retomaron el contenido del último post. En foros y plataformas digitales, seguidores analizaron la frase y las imágenes incluidas en la publicación.

No existe confirmación oficial sobre el significado de las letras ni sobre una posible relación entre el mensaje y su muerte. La agencia del actor no ha difundido un comunicado médico ni detalles adicionales.

El funeral se realizó en una sala funeraria ubicada en Gimpo, en la provincia de Gyeonggi. La cremación está programada para el 13 de febrero de 2026, según información difundida por medios surcoreanos.

La historia de Jung Eun-woo antes de la actuación

Antes de iniciar su carrera en televisión, Jung Eun-woo practicó baloncesto durante su etapa escolar. De acuerdo con reportes difundidos tras su fallecimiento, dedicó varios años al deporte con la intención de competir a nivel profesional.

Una lesión y factores físicos relacionados con el rendimiento deportivo lo llevaron a abandonar esa ruta. Posteriormente decidió enfocarse en la actuación y se inscribió en la Universidad Dongguk, donde cursó estudios en teatro y cine.

Ese cambio marcó el inicio de su trayectoria artística. En 2006 debutó en televisión con la serie juvenil “Sharp 3”. A partir de entonces participó en diversas producciones del formato conocido como K-drama.

Entre sus trabajos figuran:

Bride of the Sun

Five Fingers

One Well-Raised Daughter

My Only One

También formó parte del elenco de “Welcome to Waikiki 2”.

En cine participó en varias producciones, incluida la película “Memory: Manipulated Murder”, estrenada en 2021.

Deporte, televisión y presencia digital

La información sobre su pasado en el baloncesto volvió a circular tras su muerte, cuando seguidores compartieron datos biográficos y entrevistas previas. Ese periodo anterior a la actuación no había sido un tema recurrente en la cobertura de su carrera.

En redes sociales, Jung Eun-woo mantenía actividad constante y compartía fotografías personales y referencias culturales. Su última publicación, que incluyó imágenes de Winehouse y Cheung, se convirtió en el centro de conversación después del anuncio de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre la causa del fallecimiento. La familia mantiene reserva y ha solicitado privacidad durante las ceremonias fúnebres.

La trayectoria de Jung Eun-woo abarcó cerca de dos décadas en televisión y cine. Su mensaje final y los detalles de su vida antes de convertirse en actor continúan generando atención en plataformas digitales mientras seguidores y colegas expresan condolencias.