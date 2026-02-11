UNAM rinde homenaje a Gerardo Estrada, “tlatoani” de la cultura (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con presencia del gremio cultural e intelectual de México, el sociólogo y promotor cultural Gerardo Estrada recibió un homenaje por trayectoria y el “Reconocimiento Universitario” de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En ceremonia presidida por el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, presencia de personalidades del gremio cultural, música en vivo y con dedicatoria de Horacio Franco, y un ‘goya’, Estrada se mostró conmovido en el acto.

En la ceremonia realizada la tarde de este 10 de febrero en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), con presentación de Tatiana Cuevas, su actual titular, participaron el economista Rolando Cordera; la fundadora del MUAC y actual titular de la Cátedra ‘Inés Amor’ en Gestión Cultural de la UNAM, Graciela de la Torre; la periodista Adriana Malvido; el académico y político José Woldenberg; Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, y Lomelí Vanegas.

El auditorio dispuesto para 200 personas se llenó en su totalidad, por tanto, se tuvo que habilitar una sala contigua donde se proyectó el acto.

Ahí lo acompañaron referentes de la cultura e intelectualidad como la artista Betsabe Romero; Lidia Camacho, ex directora del INBAL; Teresa Franco, ex directora del INAH; Alberto Ruy Sánchez, escritor; Guadalupe Alonso, directora de la Casa Universitaria del Libro (Casul).

También Eduardo Cruz Vázquez, titular del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu); Sonia Sierra, periodista; Beatriz Paredes, política; Antonio Crestani, director teatral; Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana; Edgardo Bermejo, historiador y diplomático cultural; Maria Luisa Tamez, soprano; Lázaro Azar, crítico musical; Hilda Trujillo, actual directora de Cultura de la Alcaldía Coyoacán (y pareja del homenajeado); y César Cervantes, promotor cultural y director de la fundación cultural Tetetlán, quien tras la ceremonia acogió un brindis en la reconocida “Casa Pedregal”, en donde entre felicitaciones a Estrada y buenos deseos se le llamó ‘tlatoani’ de la cultura.

A Estrada, quien cumplió 80 años en enero pasado, se le reconoció de diversas maneras en la mesa de honor, no solo como promotor cultural, sino como observador, testigo e impulsor de algunos de los momentos centrales en la historia de la vida social y la cultura mexicana, desde los años sesenta del siglo pasado a la fecha.

Y aunque todas las palabras hicieron eco en su labor, llamó la atención la introducción del discurso de Malvido respecto a la situación que enfrentan los periodistas del sector hoy en día:

“Hay algo que lo define –y los reporteros culturales no me dejarán mentir–, Gerardo siempre, siempre dio tiempo, siempre fue amable, respetuoso y abierto con la prensa, algo que se extraña mucho en funcionarios culturales hoy en día”.

Tras palabras que recordaron las vivencias de Estrada, como su participación en el Movimiento Estudiantil de 1968, y su impronta en instituciones culturales, como dos veces coordinador de Cultura UNAM, director de Radio Educación, de la Casa de México en París, del Instituto Mexicano de la Radio, del INBAL, al frente de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Auditorio Nacional, el rector Lomelí Vanegas remató con:

La UNAM lo distingue en usted, doctor Estrada, a un universitario y un ser humano ejemplar que ayudó a diseñar y a sentar las bases de instituciones duraderas, a un funcionario y académico que entendió la cultura como una de las expresiones más altas de la existencia.

“Con este marco de fondo agradezco a Cultura UNAM y las instancias que hicieron posible este encuentro concebido como un acto de reconocimiento a las amplias y concebidas aportaciones del doctor Gerardo Estrada Rodríguez”.

En su turno el homenajeado agradeció a los presentes recordando a Rafael Tovar y de Teresa (expresidente del Conaculta y fundador de la Secretaría de Cultura) y Juan Ramón de la Fuente (exrector universitario), además de haber recordado pasajes de su vida:

“No me cabe la menor duda que una de las mejores decisiones de mi vida fue asistir a esta universidad, siguiendo las lecciones de mi padre. Vivir y recibir una educación de excelencia, y compartir con una comunidad de alto nivel, cultivando amistades.

“Hilda (Trujillo) me dio el lujo y privilegio de su compañía y la paternidad, de esa unión nació Constanza, mi mayor orgullo…